Una empresa india le ganó a un gigante argentino en una licitación clave de Vaca Muerta

El negocio en torno a Vaca Muerta sigue sumando jugadores internacionales y acaba de dejar una señal contundente para la industria local. El conglomerado indio Welspun se impuso en una licitación clave para la provisión de caños de un gasoducto de 500 kilómetros, una obra estratégica que competía contra Techint , uno de los gigantes industriales de la Argentina.

Welspun fue seleccionada para suministrar los tubos del ducto que transportará gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro , donde será licuado para su exportación en buques. Según publicó el domingo el diario La Nación, la oferta ganadora ascendió a unos US$ 200 millones , un valor 40% inferior al presentado por Techint.

El resultado representó un revés para la estrategia del grupo que lidera Paolo Rocca en el negocio energético, en un contexto marcado por la apertura comercial y el mayor ingreso de productos importados. A través de Tenaris , Techint produce cerca del 25% de los tubos sin costura utilizados por las petroleras en Estados Unidos para el shale oil y gas, un segmento clave de su posicionamiento global.

La licitación fue organizada por Southern Energy , un consorcio integrado por Pan American Energy , Pampa Energía y YPF . De acuerdo con La Nación, el CEO de YPF, Horacio Marín , intentó darle margen a Techint para mejorar su propuesta, pero la diferencia de precios terminó inclinando la balanza a favor de la firma india.

Welspun se impuso en una competencia internacional que reunió 15 ofertas de empresas provenientes de España, China, Colombia, México, Japón, Grecia, Turquía y la Argentina . Seis compañías alcanzaron la etapa final del proceso, y la firma india no solo presentó el precio más bajo sino que además aceptó mayor flexibilidad en las condiciones de pago , un factor decisivo en la adjudicación.

La empresa que se impuso a Techint en Vaca Muerta

Vaca muerta gasoducto Néstor Kirchner Telam

El grupo Welspun es un actor global con fuerte presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. Es líder mundial en textiles para el hogar —especialmente sábanas y toallas— y uno de los principales fabricantes de tuberías de acero de gran diámetro. Opera además en sectores como energía, petróleo y gas, construcción y logística, lo que le permite competir con ventaja en proyectos de infraestructura a gran escala.

En Techint ya anticipaban una disputa difícil. En noviembre de 2025 arribaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños de acero chino, revestidos de concreto, para conectar tramos terrestres y submarinos entre el gasoducto San Martín y San Antonio Este, donde se instalarán los buques de licuefacción Hilli Episeyo y MK II.

Fuentes del sector señalan que, en las últimas licitaciones internacionales, Tenaris cotizó entre 10% y 25% más caro que sus competidores. Desde la industria explican esa diferencia por la mayor calidad del acero producido por Techint y por el servicio integral que ofrece en la Argentina, en contraste con proveedores asiáticos.

No es la primera vez que Welspun aparece como un competidor incómodo. En la licitación de caños para el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la empresa india también había presentado una oferta más baja, aunque finalmente Techint logró quedarse con el negocio luego de que Tecpetrol, su brazo petrolero, ingresara como socio y comprometiera producción futura de shale oil en proyectos como Los Toldos II Este.

El avance de proveedores extranjeros reavivó además la preocupación por el impacto sobre la industria local. En diciembre trascendió que Rocca analizaba cerrar la histórica planta de SIAT Tenaris en Valentín Alsina, donde trabajan entre 300 y 400 personas, si China se quedaba con la provisión de caños para este gasoducto. La irrupción de Welspun suma ahora un nuevo competidor en un mercado que Techint consideraba estratégico.

Desde hace años, incluso antes del cambio de gobierno, Rocca viene advirtiendo sobre el impacto de las importaciones en la producción nacional. Su principal foco está puesto en China. Hace poco más de un mes, durante el seminario ProPymes que organiza Techint, sostuvo que el país asiático mantiene una “actitud predatoria”.

“China produce el 50% de acero del mundo. Frente a una caída del consumo y a una restricción de su mercado, está entrando con una agresividad, una actitud predatoria, que yo la definiría como un comercio desleal y predatorio”, afirmó el empresario.

Pese al revés en la licitación, la apuesta de Techint por la energía sigue siendo fuerte. El grupo invirtió US$ 1.700 millones en el último año y tiene comprometidos US$ 2.400 millones adicionales en proyectos energéticos y de infraestructura industrial, en un escenario cada vez más competitivo para los proveedores locales.