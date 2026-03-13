La señal positiva de YPF para invertir en la "lengua mendocina" de Vaca Muerta

“En Mendoza , la compañía prevé perforar dos pozos en 'la lengua de Vaca Muerta'”, dijo Horacio Marín en Nueva York. Aunque parezca una frase hecha y no haya tanta novedad en el anuncio, el contexto y el vocero sí le dan otro matiz. Es que con esa confirmación del CEO de YPF ante los empresarios más importantes de Argentina e inversores extranjeros se acerca la posibilidad de que la empresa estatal adelante el plan de inversiones que tiene comprometidas en la Provincia. Todo en un contexto complejo: retracción de la producción convencional y aceleración de la producción no convencional en Vaca Muerta .

YPF tiene el compromiso de ejecutar una segunda etapa de exploración no convencional en el área CNVII, en el extremo sur de Mendoza. Los pozos a ejecutar están en una locación clave, pues además de YPF hay otras empresas con intereses para avanzar sobre la lengua mendocina de Vaca Muerta. Los resultados de la petrolera estatal son clave. YPF hizo la primera prueba piloto sobre la lengua norte de Vaca Muerta en 2023. Fueron dos pozos con resultados que aún se analizan.

En el pozo CNVII-A se realizaron 13 etapas de fracturas. "Como resultado, se obtuvo un caudal de petróleo de 49 m³/día y un caudal de gas de 65,000 m³/día", concluyeron los estudios, y la producción de petróleo y gas de ese pozo generaron buenas expectativas. Por eso se eligió esa zona para avanzar en un plan exploratorio más ambicioso. El compromiso de YPF es perforar 2 pozos horizontales de 2500 metros de rama. Al ser una concesión de exploración, tienen margen temporal amplio para hacerlo, que vence en 2028. Pero todo indica que se adelantará la inversión. La aspiración del Gobierno de Mendoza es que se ejecute este año.

Alfredo Cornejo está en Nueva York como parte de la comitiva oficial. Además del anuncio de Horacio Marín, también se hizo público la intención de José Luis Manzano de presentar al RIGI el proyecto minero Potasio Río Colorado, también ubicado en Malargüe. Cornejo no se reunió en privado con ninguno de ellos, aunque compartieron locaciones. El Gobernador tendrá ahora encuentros privados con representantes de bancos y de empresas mineras.

La necesidad de avanzar no tiene que ver con el “apuro” político, sino por el sentido de oportunidad: hay un boom de inversión en Vaca Muerta y Mendoza tiene la necesidad de convertir en producción el potencial que se sugiere tiene para la explotación no convencional. Las dificultades logísticas aparecen como un obstáculo, pero la presencia de otras empresas podría ayudar.

Allí hay otro hito clave. YPF dejó las áreas convencionales que tenía en Mendoza y las vendió a otras empresas y en ese combo había un área relevante: Cañadón Amarillo. Para autorizar la prórroga de concesión y el traspaso de YPF a Quintana el Gobierno exigió una cláusula para explorar Vaca Muerta. Por eso Quintana incluyó un plan de exploración no convencional de 44 millones de dólares. Los pozos deberían ejecutarse en 2027 pero los trabajos preliminares ya comenzaron. Cañadón Amarillo es “vecina” de CNVII. La empresa Tango, de Pablo Iuliano, también tiene interés. El área Payún Oeste, también en la misma zona de influencia, está a cargo de esa empresa y en el horizonte está la posibilidad de avanzar hacia las profundidades de la roca madre.

Un informe técnico al que accedió MDZ confirma ese potencial. "La zona con potencial para la explotación de Vaca Muerta podría expandirse en aproximadamente 145 km² en Payún Oeste y 400 km² en Cañadón Amarillo, sumando a los 300 km² de las áreas previamente delineadas por YPF en (las áreas) CNVIIA y Paso de las Bardas Norte". Esos 845 km2 representan la misma superficie que 15 ciudades de Mendoza o 5 veces la superficie de Guaymallén. Claro que la formación Vaca Muerta tiene una extensión muchísimo mayor en Mendoza, pero no todo tiene madurez para explotar, además de las dificultades logísticas.

El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas tiene informes técnicos en el mismo sentido. “La interpretación regional realizada resultó en la ampliación de las potenciales fronteras exploratorias de la Fm. Vaca Muerta, revalorizando una amplia zona en el margen norte del río Colorado, la cual abarca un área de más de 800 km2, dentro de la provincia de Mendoza", determinó ese estudio.

Marín confirmó el camino de inversión de YPF en la lengua mendocina de Vaca Muerta, luego de haber retraído la presencia en la producción convencional. Fuera de los dichos de Marín, no hubo precisiones sobre plazos y cronogramas. En gran medida eso depende de la disponibilidad de equipos y la logística, que por ahora tiene capacidad full en Neuquén. La petrolera estatal concentró el foco en el no convencional y también en mejorar la industrialización de petróleo en las refinerías, como la de Luján de Cuyo, y en el camino para exportar el petróleo y gas que se produce en Vaca Muerta.