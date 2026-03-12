Precios del combustible en la guerra: cuánto cuesta el litro en Argentina, Medio Oriente y las principales capitales

A trece días del inicio del conflicto que tensiona el mercado energético global, el precio del petróleo y de los combustibles volvió a convertirse en una de las principales variables económicas a seguir. Mientras los mercados reaccionan con volatilidad, algunos gobiernos comenzaron a tomar medidas para evitar un impacto mayor en los surtidores.

Las declaraciones de este lunes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible final cercano de la guerra en Medio Oriente provocaron un fuerte movimiento en los mercados energéticos. Los precios futuros del petróleo se desplomaron más de 8% este martes, luego de que el mandatario afirmara el lunes por la tarde que el conflicto podría estar cerca de terminar.

La reacción del mercado fue inmediata. El crudo había llegado a cotizar cerca de los 110 dólares por barril entre domingo y lunes, tras una escalada impulsada por la tensión en Medio Oriente. Sin embargo, tras las palabras de Trump, los inversores comenzaron a anticipar una posible desescalada del conflicto, lo que generó una corrección abrupta en los mercados.

En ese contexto, Estados Unidos anunció este miércoles que liberará petróleo de su reserva estratégica para intentar estabilizar los precios. Según expresó el secretario de Energía, Chris Wright, el gobierno estadounidense decidió intervenir directamente en el mercado energético.

“El presidente Trump autorizó al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, a partir de la próxima semana”. Sin embargo, Wright aclaró que la medida no tendrá efecto inmediato: “El proceso podría demorar hasta 120 días en completarse, según las tasas de descarga planificadas”. La decisión busca amortiguar la presión que el conflicto bélico está generando sobre el precio internacional del crudo.

En paralelo, varios países decidieron intervenir para intentar contener el impacto económico del aumento del crudo. Un total de 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía comenzaron a liberar petróleo de sus reservas estratégicas para aumentar la oferta global y evitar una escalada mayor de precios tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

La AIE anunció que liberará 400 millones de barriles de petróleo de reservas de emergencia, una de las mayores intervenciones energéticas de los últimos años, incluso superior al volumen liberado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Cómo cotizó el petróleo este jueves

Luego de la fuerte caída del martes, el mercado petrolero volvió a mostrar tensión este jueves. El Brent del Mar del Norte, referencia en Europa, Asia y también en Argentina, cotiza en 101,75 dólares por barril de 159 litros, con una suba de más del 10%.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado norteamericano y gran parte de América Latina, se ubica en 96,87 dólares por barril, con un avance de casi el 11%.

Cuánto cuesta la nafta en el mundo hoy

De acuerdo con los últimos datos disponibles del portal internacional de energía Global Petrol Prices, el precio promedio mundial de la gasolina se ubica en 3,8 dólares por litro.

Precios de la nafta en países de Medio Oriente vinculados al conflicto

Los países productores de petróleo de la región siguen teniendo algunos de los precios más bajos del mundo, en gran parte por los subsidios energéticos. Los precios de la nafta por litro (US$):

Irán: US$0.6

Kuwait: US$0.35

Qatar: US$0.57

Arabia Saudita: US$0.61

Emiratos Árabes Unidos: US$0.75

El caso de Israel y cuánto cuesta la nafta en Argentina

Israel aparece entre los países con la gasolina más cara del mundo. En algunos relevamientos recientes, el litro ronda los 2,36 dólares, ubicándose entre los diez precios más altos del planeta.

En Argentina, el precio del combustible se encuentra cerca del promedio mundial. Según los datos más recientes, el precio del litro de nafta ronda los US$1,30. Un valor que se ubica muy cerca del promedio global, que ronda US$1,14 por litro.

Los precios en otros países del mundo

En cambio, otros países que no están vinculados directamente al conflicto, presentan los siguientes precios a este jueves: