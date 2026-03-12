Transferencia entre cuentas propias: el monto que controla ARCA en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) estableció los montos a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos de dinero realizados por los usuarios, incluso cuando se trata de transferencias entre cuentas del mismo titular.

En marzo de 2026, el organismo mantiene los mismos límites que en meses anteriores para el control de operaciones financieras en el sistema bancario argentino.

De acuerdo con la normativa vigente, las entidades financieras deben reportar información al organismo cuando los movimientos mensuales superan determinados umbrales:

Estos montos contemplan el total de transferencias, acreditaciones, saldos bancarios y movimientos en billeteras virtuales realizados durante el mes.

Si las operaciones superan esos valores, los bancos y plataformas financieras están obligados a informar los datos a ARCA, lo que puede derivar en controles o requerimientos de justificación sobre el origen de los fondos.

Qué información reciben las autoridades

Cuando se superan los montos establecidos, las entidades deben enviar al organismo distintos datos vinculados a las cuentas y a los movimientos financieros. Entre ellos se incluyen:

Tipo y número de cuenta.

CBU o CVU.

Identificación de los titulares.

Montos totales de ingresos y egresos.

Saldo final mensual registrado.

Este régimen de información alcanza tanto a bancos tradicionales como a billeteras virtuales, que deben reportar la actividad de sus clientes cuando las operaciones superan los umbrales definidos por el organismo fiscal.

Las transferencias entre cuentas del mismo titular no están prohibidas ni generan automáticamente sanciones. Sin embargo, cuando los movimientos superan los montos establecidos, pueden activar alertas en el sistema de control y dar lugar a pedidos de información adicional.

En ese sentido, especialistas recomiendan mantener respaldo documental del origen de los fondos y asegurarse de que los movimientos financieros coincidan con la situación fiscal declarada, para evitar inconvenientes ante eventuales verificaciones del organismo.