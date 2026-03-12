Empleadas domésticas: cuánto cobran con los aumentos confirmados por el Gobierno

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y también se confirmó que las empleadas domésticas cobrarán un bono según las horas trabajadas.

La resolución publicada en el Boletín Oficial confirmó nuevos valores salariales para cada empleada doméstica en febrero y marzo de 2026.

Tras una larga espera, las empleadas domésticas tendrán una nueva actualización salarial que abarca tanto febrero como marzo de 2026. La medida establece una suba del 1,5% para febrero, calculada sobre los salarios mínimos de enero, y otro 1,5% para marzo, que se toma sobre los valores fijados para febrero.

La decisión fue formalizada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza a todo el país. En el texto oficial se indicó: "Fijar un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas que será del uno con cinco por ciento (1,5%) a partir del mes de febrero de 2026, con base en los salarios mínimos conformados del mes de enero de 2026".

De esta manera, las empleadas domésticas no solo tendrán una suba para febrero, sino también otra para marzo. Además, la resolución dispuso el pago de una suma no remunerativa que deberá liquidarse junto con los salarios de ambos meses.

Pesos Cada empleada doméstica tendrá una suba del 1,5% en febrero y otra del 1,5% en marzo, según lo establecido por el Gobierno. Así quedan los valores para febrero de 2026 en cada categoría de empleadas domésticas:

Supervisoras: