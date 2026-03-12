Empleadas domésticas: cuánto cobran con los aumentos confirmados por el Gobierno
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y también se confirmó que las empleadas domésticas cobrarán un bono según las horas trabajadas.
Tras una larga espera, las empleadas domésticas tendrán una nueva actualización salarial que abarca tanto febrero como marzo de 2026. La medida establece una suba del 1,5% para febrero, calculada sobre los salarios mínimos de enero, y otro 1,5% para marzo, que se toma sobre los valores fijados para febrero.
La decisión fue formalizada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza a todo el país. En el texto oficial se indicó: "Fijar un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas que será del uno con cinco por ciento (1,5%) a partir del mes de febrero de 2026, con base en los salarios mínimos conformados del mes de enero de 2026".
De esta manera, las empleadas domésticas no solo tendrán una suba para febrero, sino también otra para marzo. Además, la resolución dispuso el pago de una suma no remunerativa que deberá liquidarse junto con los salarios de ambos meses.
Así quedan los valores para febrero de 2026 en cada categoría de empleadas domésticas:
Supervisoras:
- Con retiro: $3.953,99 por hora y $493.250,50 por mes.
- Sin retiro: $4.317,86 por hora y $547.807,65 por mes.
Personal para tareas específicas:
- Con retiro: $3.751,59 por hora y $459.265,68 por mes.
- Sin retiro: $4.100,04 por hora y $509.632,54 por mes.
Caseros:
-
Sin retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.
Asistencia y cuidado de personas:
- Con retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.
- Sin retiro: $3.952,85 por hora y $498.106,75 por mes.
Tareas generales:
- Con retiro: $3.298,85 por hora y $404.702,98 por mes.
- Sin retiro: $3.546,85 por hora y $448.433,64 por mes.
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en marzo
En marzo, en tanto, las empleadas domésticas volverán a tener una suba del 1,5% sobre la base de febrero. Los montos quedarán de la siguiente manera:
Supervisoras:
- Con retiro: $4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes.
- Sin retiro: $4.382,63 por hora y $556.024,77 por mes.
Personal para tareas específicas:
- Con retiro: $3.807,86 por hora y $466.154,67 por mes.
- Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes.
Caseros:
- Sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.
Asistencia y cuidado de personas:
- Con retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.
- Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,35 por mes.
Tareas generales:
- Con retiro: $3.348,33 por hora y $410.773,52 por mes.
- Sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.
Bono confirmado para las empleadas domésticas
La resolución también incluyó una suma no remunerativa para las empleadas domésticas, que deberá pagarse junto con los salarios de febrero y marzo de 2026. El monto del bono dependerá de la cantidad de horas trabajadas por semana: será de $20.000 para quienes cumplan 16 horas semanales o más, de $11.500 para quienes trabajen entre 12 y 15 horas, y de $8.000 para quienes tengan una carga semanal menor a 12 horas.