Alfredo Cornejo gestionó en Nueva York apoyo financiero para proyectos productivos de Mendoza

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , desarrolló este miércoles una nueva jornada de actividades en Nueva York , en el marco de la misión oficial que busca presentar oportunidades de inversión en Argentina y en la provincia.

Acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el diputado nacional Lisandro Nieri, el mandatario participó de reuniones con empresarios, representantes del sistema financiero e instituciones internacionales interesadas en conocer proyectos productivos y de infraestructura.

Durante la mañana asistió a la sesión de alto nivel de Argentina Week 2026, realizada en la sede de Bank of America> en Manhattan. Allí se desarrollaron paneles sobre oportunidades de inversión, banca, tecnología, agroindustria y energía, con exposiciones de funcionarios nacionales como Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Siguiendo con la agenda del tercer día, nos reunimos con autoridades de la DFC. Un fondo norteamericano que financia proyectos vinculados a la minería y a la infraestructura que necesita, como puertos, rutas o líneas de alta tensión. Les expliqué que Mendoza tiene una gran… pic.twitter.com/WMZkHM3v8X

Más tarde, Cornejo mantuvo una reunión con autoridades de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) en el Consulado argentino en Nueva York , donde se presentaron proyectos del sector privado con potencial de financiamiento.

En el encuentro se abordaron iniciativas vinculadas a sectores considerados estratégicos para la economía provincial, especialmente minería, energía e infraestructura asociada al desarrollo productivo.

cornejo nueva york2 Alfredo Cornejo desarrolló agenda en Nueva York. X @alfredocornejo

La ministra Latorre explicó que la reunión permitió exponer la estrategia provincial para impulsar estos sectores. Según señaló, el organismo manifestó interés en iniciativas vinculadas tanto a minerales críticos para la transición energética como a proyectos logísticos necesarios para su desarrollo.

Infraestructura y desarrollo productivo

Durante la presentación también se mencionaron obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de estas actividades, entre ellas líneas de alta tensión, rutas y proyectos ferroviarios.

“También abordamos iniciativas vinculadas a infraestructura clave, como líneas de alta tensión, rutas y trenes que acompañan el desarrollo de estas actividades”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, Nieri señaló que estos encuentros permiten dar a conocer el potencial productivo de Mendoza ante empresarios e inversores internacionales. “Muchos empresarios empiezan a ver con buenos ojos a la Argentina y se sorprenden con el potencial que tiene Mendoza”, sostuvo.

Cierre de la agenda en Argentina Week

La jornada concluyó con la participación del gobernador en la recepción de cierre de Argentina Week, organizada por AmCham Argentina en Microsoft Times Square.

cornejo nueva york1 El mandatario provincial formó parte de las actividades de Argentina Week junto a funcionarios nacionales. X @alfredocornejo

El evento reunió a empresarios, representantes del sistema financiero y ejecutivos de compañías con presencia en el país, en un espacio destinado al intercambio sobre oportunidades de inversión y vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos.