Ranking federal: Stevanato sigue liderando entre intendentes y en qué lugar quedó Cornejo

El intendente de Maipú, Matías Stevanato , volvió a ubicarse por segundo mes consecutivo como el jefe comunal con mayor imagen positiva en el ranking federal elaborado por la consultora CB Global Data . En tanto, en cuanto a la valoración de los gobernadores, el mendocino Alfredo Cornejo terminó en la posición 14.

El ranking interprovincial de gobernadores y el ranking de principales intendentes a nivel federal es elaborado todos los meses por CB Global Data . El relevamiento se hizo entre el 1 y el 5 de marzo en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires sobre un promedio de entre 969 y 1207 casos por provincia y entre 552 y 675 muestras por municipio.

Por segundo mes consecutivo un dirigente mendocino se ubicó primero en el ranking de intendentes, mientras que el gobernador Alfredo Cornejo retrocedió un puesto en el listado de mandatarios provinciales.

Matías Stevanato se ubicó en el primer lugar del ranking con el 61,4% de imagen positiva y el 35,3% de imagen negativa. Mejoró respecto a la imagen registrada en febrero, donde también ostentaba la primera posición pero con el 60,6% de valoración favorable.

En segundo lugar quedó Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,5%; y en tercer lugar Jorge Jofré (Formosa Capital), con 59,5% de aprobación.

En tanto, el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza quedó posicionado en el sexto lugar, con el 58,1% de imagen positiva y un 36,2% de valoración negativa, siendo el otro representante mendocino en el ranking federal de intendentes.

Cornejo retrocedió un puesto

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus co-provincianos son Claudio Poggi (San Luis), quien encabeza el ranking con un 58,5% de imagen positiva; seguido por Marcelo Orrego (San Juan), con 58,0%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 56,7% de aprobación.

Imagen Cornejo Encuesta CB Consultora marzo 2026

En el ranking de gobernadores, el mendocino Alfredo Cornejo terminó en la posición 14 en el mes de marzo con 51,1% de imagen positiva y 46,3% de imagen negativa.

En febrero el mandatario mendocino había logrado ubicarse en la 13º posición con el 52,2% de imagen favorable y un 43,3% de rechazo.