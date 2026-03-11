Marcha atrás: el Gobierno se reunió con ATE en paritarias y mejoró su oferta salarial

El Gobierno de Mendoza dio marcha atrás y reanudó las negociaciones paritarias con representantes gremiales de ATE en la Subsecretaría de Trabajo, luego de lo que fue un "fracaso" de las negociaciones y además de haber confirmado que habría un aumento por decreto para los empleados que están bajo la negociación de este sindicato.

Desde el gremio recibieron la propuesta salarial y adelantaron que la bajarán a las bases.

El encuentro se realizó en relación con los regímenes 5 y 35, que comprenden a trabajadores de Administración Central, Guardaparques y personal de la Subsecretaría de Ambiente. También participó UPCN, en representación de los agentes de la Administración Central.

Durante la reunión, el Ejecutivo provincial presentó un esquema de incremento salarial para el primer semestre, con un 7% en marzo y un 3% en mayo, cuyos aumentos serán no son acumulativos y se calcularán sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes gremiales recibieron la propuesta, que será puesta a consideración de las bases, y se comprometieron a brindar una respuesta en el próximo encuentro paritario previsto para la próxima semana.

Al respecto, la directora de Recursos Humanos de la Provincia, Mariana Lima, explicó que se reanudó la negociación paritaria salarial con ATE y que las entidades sindicales "recibieron la propuesta, la van a someter a consulta con sus representados y acercarán una respuesta la semana entrante”.

El cambio de parecer del Gobierno

El 3 de marzo el Poder Ejecutivo dio por "agotada" la negociación del primer tramo del año (tras cruces que ha tenido con la conducción de ATE) y adelantó que cerraría un aumento del 7% por decreto para todas las reparticiones que representa ATE, que son, entre otras, la Administración Central y el Régimen 05 de los no profesionales de la Salud.

Desde el Gobierno sostuvieron que el punto de quiebre fue el "endurecimiento de las medidas de fuerza anunciadas por la ATE" (por la Reforma Laboral), y sostuvieron que a pesar que se había resuelto un cuarto intermedio, argumentaron que el conflicto "se llevó al terreno político".

Por último, plantearon desde Casa de Gobierno que la decisión de avanzar por decreto "busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores".

Sin embargo, luego hubo un cambio de opinión del Gobierno, que retomó las conversaciones con el gremio.