El Gobierno dio por "fracasada" la paritaria con ATE y habrá aumento por decreto para estatales

El Gobierno provincial resolvió este martes cerrar de forma completa la negociación salarial con el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) y realizará un aumento por decreto que estará por debajo que el ofrecimiento que se ha realizado a otros sindicatos, como el SUTE o Ampros.

Según un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo dio por "agotada" la negociación del primer tramo del año (tras cruces que ha tenido con la conducción de ATE ) y cerrará un aumento del 7% por decreto para todas las reparticiones que representa ATE, que son, entre otras, la Administración Central y el Régimen 05 de los no profesionales de la Salud.

La oferta, que será de un 5% en marzo y 2% en mayo, no acumulativo y calculado sobre diciembre 2025, "se mantiene sin cambios", informaron y agregaron que "no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal".

Esta propuesta que se hizo en un primer momento, lógicamente no fue mejorada a ATE pero sí ocurrió con otros gremios, como el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), quienes tienen en sus mesas de negociación una suba del 10% (7% en marzo y 3% en mayo) .

Desde el Gobierno sostuvieron que el punto de quiebre fue el "endurecimiento de las medidas de fuerza anunciadas por la ATE" (por la Reforma Laboral), y sostuvieron que a pesar que se había resuelto un cuarto intermedio, argumentaron que el conflicto "se llevó al terreno político".

Por último, plantearon desde Casa de Gobierno que la decisión de avanzar por decreto "busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores".

El origen del conflicto entre el Gobierno y ATE

El contrapunto entre la gestión de Alfredo Cornejo y el gremio liderado por Roberto Macho surgió el 26 de febrero pasado cuando, en pleno cuarto intermedio de paritarias por negociaciones de la oferta salarial para el primer semestre, el sindicato notificó un paro de actividades para el día 27 de febrero, donde se plegarían a las medidas de fuerza a nivel nacional por la votación de la reforma laboral en el Congreso Nacional.

El Gobierno tomó esta medida como una "violación flagrante al principio de buena fe negocial y al deber de mantener la paz social durante el proceso de concertación colectiva en curso".

Acto seguido, solicitó la suspensión de la posterior audiencia de negociación en la Subsecretaría de Trabajo y también solicitó al organismo que, en su caracter de autoridad de aplicación, "evalúe" la legalidad de la medida de fuerza comunicada.

La novedad llegó este martes, con la caída de la negociación por parte del Poder Ejecutivo y un posterior aumento por decreto.