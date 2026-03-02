Oferta salarial, plenario y protestas: el plan del SUTE para esta semana de alto voltaje

SUTE El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) discutirá durante toda esta semana la nueva propuesta salarial que ofreció el Gobierno Provincial la semana pasada . En el Poder Ejecutivo, ante el amplio rechazo que hubo de la primera propuesta, rápidamente salieron a ofrecer un mejor porcentaje en lo salarial y también varios puntos no salariales que han sido objeto de reclamo desde hace varios años, con el objetivo de poder abrochar la aceptación del sindicato más grande en términos estatales en la previa de la Fiesta Nacional de la vendimia , que tendrá sus eventos más importantes a partir de este miércoles con la fiesta de la Cosecha.

La oferta contempla un aumento del 7% en marzo y un 3% en mayo, con base de cálculo al mes de diciembre del 2025. El 10% sería semestral, teniendo en cuenta que si el SUTE acepta, el próximo encuentro será en la segunda quincena de junio.

Mientras tanto, la oferta está siendo analizada por los propios docentes este lunes y martes; y que la resolución se tendrá el miércoles y jueves en plenarios departamentales y el general.

En diálogo con MDZ, el secretario general Gustavo Correa indicó que los puntos positivos de la oferta "no está en lo salarial, sino en lo no salarial".

De hecho, calificó la oferta de "muy baja" y se mostró pesimista en relación de la posibilidad concreta de que pueda existir una mejora más notable para los docentes y no docentes, teniendo en cuenta que, como se especula, podría en el primer semestre no haber una recuperación salarial a causa de la aceleración de la inflación a nivel nacional y provincial (en enero el IPC de la DEIE fue del 3%).

Por otro lado, Correa adelantó que pase lo que pase en el plenario provincial del SUTE sobre esta paritaria, habrá protestas en la Fiesta Nacional de la Vendimia, particularmente en el Carrusel del sábado.

"Nos sobran los motivos para ir a protestar en la Vendimia. La paritaria de ahora no resuelve las demandas planteadas de los últimos años y de la situación de los docentes mendocinos", sostuvo el gremialista.

Agregó que "si bien el Gobierno ha salido a decir que fuera de las provincias patagónicas, Mendoza está ubicada en tercer lugar a nivel salarial en Argentina, esto no es así y es un estudio que carece de argumentos científicos. La verdad es que pasamos de estar en posición 12 a mediados del año pasado, a estar entre el puesto 19 y 20 entre las provincias con el salario docente", marcó.

Sobre la paritaria no salarial, hay nueve puntos concretos que ofreció el Gobierno y que mejorarán la situación de los docentes y celadores.

Uno de los puntos que impactará de igual forma en el salario de un grupo de trabajadores es el del ítem arraigo para suplentes de cambios de funciones.

"Hay cuestiones estructurales en la paritaria no salarial que son interesantes", acotó Correa, como el caso también de qué ocurre con el arraigo en casos de enfermedades con intervenciones quirúrgicas.

La oferta completa al SUTE

1. Dimensión salarial

PARA DOCENTES Y CELADORES

Actualización del 7% en marzo y del 3% en mayo sobre el básico y el estado docente.

Base de cálculo: diciembre.

2. Dimensión no salarial – Sector docente

Incorporar al ítem arraigo a los suplentes de los cambio de funciones que cuenten con la formacion en los perfiles pedagogicos y administrativos, garantizando 400 nuevos cupos

Reubicar a suplentes de CCT que fueron cerrados. Incluye a quienes estén a un año de jubilarse y a quienes posean incumbencias en otras modalidades.

Crear una mesa técnica para revisar las licencias por enfermedades con intervención quirúrgicas (el objetivo es el no descuento por enfermedades inculpables).

Extender a dos años la validez de títulos y diplomaturas para percibir el ítem especialización docente.

Impulsar con las nuevas vacantes en la jerarquía directiva el concurso de traslado, ascenso e ingreso en el primer semestre.

Generar en el primer semestre con el bono 2025 el concurso de traslado, concentración, acrecentamiento e ingreso, y garantizar la emisión del bono 2027.

3. Dimensión no salarial – Sector celadores/as