Presenta:

Política

|

aumento salarial

Esta es la nueva oferta de aumento salarial a los docentes de Mendoza

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) decidió bajar la propuesta a las bases y responderá la semana que viene si acepta o no.

Juan Manuel Torrez

Juan Manuel Torrez

Gustavo Correa, titular del SUTE. Imagen de archivo

Gustavo Correa, titular del SUTE. Imagen de archivo

El Gobierno Provincial se reunió este viernes con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y mejoró la propuesta inicial de aumento salarial para los Docentes y celadores, que había sido rechazada el lunes pasado por "insuficiente".

La reunión se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo y desde el gremio, que está conducido por Gustavo Correa, aseguraron que analizarán y bajarán la propuesta a las bases. La respuesta llegará la semana próxima.

Te Podría Interesar

La oferta de aumento salarial a los docentes y celadores

En este caso, el ofrecimiento pasó de un 7% de aumento al mes de mayo (que se ofreció el lunes) a un 10% de incremento al mismo mes. Puntualmente, la nueva oferta contempla una suba del 7% para el mes de marzo y un 3% para mayo.

El incremento propuesto para los docentes es no acumulativo y se calcula sobre la base del sueldo de diciembre de 2025, aplicándose al Básico (ítem 1003) y Estado Docente (ítem 1313).

Asimismo, se propuso modificar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente conforme al esquema presentado en la mesa paritaria. A los valores detallados, se adicionan los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, en caso de corresponder y atendiendo a las particularidades de cada agente.

En el caso de los celadores, tampoco será una suba acumulativa y se calcula sobre la base fija de diciembre de 2025, alcanzando al Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).

La advertencia previa del SUTE

En la previa a este encuentro y tras el rechazo a la primera oferta, el sindicato exigió al gobierno que contemple "tres dimensiones":

  • La "deuda estructural de 2020, donde el salario de docentes y celadores se retrasó un 36%"
  • La pérdida de entre 5 y 7 puntos registrada en 2025
  • El desfasaje del 3% de 2026

En relación a los reclamos no salariales, en el acta paritaria del lunes, "quedaron todos los incumplimientos del Gobierno de Mendoza con los trabajadores de la Educación".

Entre los principales, solicitaron: "el pago urgente a celadores y celadoras del ítem tareas diferenciadas, la inclusión de las suplencias por artículo 48 en el ítem arraigo y la conformación de una mesa técnica para abordar la situación de las enfermedades inculpables, ya que a las trabajadoras que atraviesan estos cuadros no corresponde que se les descuente ningún ítem salarial".

Archivado en

Notas Relacionadas