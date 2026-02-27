Esta es la nueva oferta de aumento salarial a los docentes de Mendoza

El Gobierno Provincial se reunió este viernes con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) y mejoró la propuesta inicial de aumento salarial para los Docentes y celadores, que había sido rechazada el lunes pasado por "insuficiente".

La reunión se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo y desde el gremio, que está conducido por Gustavo Correa, aseguraron que analizarán y bajarán la propuesta a las bases. La respuesta llegará la semana próxima.

En este caso, el ofrecimiento pasó de un 7% de aumento al mes de mayo (que se ofreció el lunes) a un 10% de incremento al mismo mes. Puntualmente, la nueva oferta contempla una suba del 7% para el mes de marzo y un 3% para mayo .

El incremento propuesto para los docentes es no acumulativo y se calcula sobre la base del sueldo de diciembre de 2025, aplicándose al Básico (ítem 1003) y Estado Docente (ítem 1313).

Asimismo, se propuso modificar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente conforme al esquema presentado en la mesa paritaria. A los valores detallados, se adicionan los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, en caso de corresponder y atendiendo a las particularidades de cada agente.

En el caso de los celadores, tampoco será una suba acumulativa y se calcula sobre la base fija de diciembre de 2025, alcanzando al Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).

La advertencia previa del SUTE

En la previa a este encuentro y tras el rechazo a la primera oferta, el sindicato exigió al gobierno que contemple "tres dimensiones":

La "deuda estructural de 2020, donde el salario de docentes y celadores se retrasó un 36%"

La pérdida de entre 5 y 7 puntos registrada en 2025

El desfasaje del 3% de 2026

En relación a los reclamos no salariales, en el acta paritaria del lunes, "quedaron todos los incumplimientos del Gobierno de Mendoza con los trabajadores de la Educación".

Entre los principales, solicitaron: "el pago urgente a celadores y celadoras del ítem tareas diferenciadas, la inclusión de las suplencias por artículo 48 en el ítem arraigo y la conformación de una mesa técnica para abordar la situación de las enfermedades inculpables, ya que a las trabajadoras que atraviesan estos cuadros no corresponde que se les descuente ningún ítem salarial".