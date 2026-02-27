La reacción del ministro Víctor Fayad tras el hallazgo de su camioneta robada

El funcionario publicó un mensaje agradeciendo a las autoridades. El vehículo robado el luens en Chacras fue recuperado en la provincia de Tucumán.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, se refirió este viernes al robo de su camioneta que ocurrió el pasado lunes por la noche en Chacras de Coria. El funcionario provincial agradeció a las autoridades que llevaron adelante la investigación tras el hallazgo del vehículo en Tucumán.

El robo de la camioneta se produjo en la noche del lunes, en la calle Juan de Coria de Luján de Cuyo, en las cercanías del domicilio del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. Fayad había asistido al festejo de cumpleaños de su colega de gabinete y amigo.

Al salir de la vivienda descubrió que su camioneta Toyota SW4 había sido robada y dio aviso al 911.

Camioneta Fayad Tucumán En las últimas horas se confirmó que la camioneta fue recuperada en Tucumán. El vehículo fue detectado en un control de tránsito en la provincia del Norte y a bordo iban dos ciudadanos mendocinos, uno de ellos oriundo de Lavalle. Los dos individuos quedaron detenidos.

Tras la noticia del hallazgo, el ministro Fayad agradeció la intervención de las autoridades.