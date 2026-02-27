Recrudece la interna del PJ mendocino y avanza el pedido de expulsión a candidatos de La Cámpora

El pedido de expulsión del Partido Justicialista ( PJ) mendocino a candidatos de La Cámpora que compitieron por fuera de la estructura del sello continúa su proceso formal y, en los próximos días, los apuntados serán notificados para que realicen su defensa.

A fines de enero, el Tribunal de disciplina del PJ local recibió una denuncia que sacudió el escenario político . La acusación -formulada por dirigentes ignotos, pero algunos vinculados al justicialismo sanrafaelino- apuntaba contra los camporistas que se postularon a las elecciones del 22 de febrero por fuera del partido.

En concreto, la solicitud de expulsión iba contra Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Nadir Yasuff, Mariela Herrera, Roxana López, Sebastián Videla y Facundo Martín.

El conflicto se dio en el medio de la campaña por los comicios desdoblados en los que en tres departamentos (Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael) el kirchnerismo decidió armar un frente propio para competir.

Tras el impasse de las elecciones, el Tribunal de Disciplina ya envió la ratificación de las afiliaciones al Consejo Provincial. Luego de que se corrobore que toda la documentación está en orden, se armará un expediente de cada uno de los acusados y se los notificará.

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista (PJ) continúa con el proceso. El impacto de las elecciones desdobladas.

A partir de allí, tendrán 10 días hábiles para elaborar su defensa. Pero si se cumple a rajatabla con lo que indica la Carta Orgánica, no habría mucho espacio para las argumentaciones.

“En el Congreso partidario podrían haber pedido autorización para competir por fuera y se solucionaba el problema”, señalaron desde el PJ a MDZ.

Lo cierto es que los resultados de las elecciones no dejaron bien ubicados al kirchnerismo en la provincia: en los tres casos terminaron debajo del peronismo tradicional y ese sector aprovechó para apartar al dispositivo que en Mendoza conduce Anabel Fernández Sagasti.

“Nosotros teníamos muy medido que estando juntos perdíamos por mucha más diferencia”, dijo días atrás el intendente de San Rafael, Omar Félix, en relación a una alianza con La Cámpora.