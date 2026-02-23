El PJ y La Cámpora pelean voto a voto por una banca de concejal en Luján

Las elecciones municipales del domingo dejaron expuesta la fractura entre la conducción del Partido Justicialista ( PJ ) y el kirchnerismo . El sector liderado por La Cámpora rompió con el justicialismo y presentó listas propias en tres departamentos. En Luján de Cuyo , los dos sectores pelean voto a voto por quedarse con una banca de concejales, ya que el escrutinio provisorio arrojó un muy ajustado resultado en esa comuna.

La falta de acuerdo entre el sector de la conducción del PJ, liderada por Emir Félix, y el espacio que comanda la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti generó que estas dos líneas internas del peronismo presentaran listas propias en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo.

El PJ provincial compitió bajo el nombre de Fuerza Justicialista Rivadavia y Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, mientras que en el sur provincial llevó el nombre de San Rafael en Marcha.

Por su parte, el kirchnerismo presentó las listas San Rafael Futuro, Frente Patria en Luján de Cuyo y Frente Patria Rivadavia.

El escrutinio provisorio de las elecciones municipales del domingo confirmó un triunfo arrasador de la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza en Luján de Cuyo, alzándose con el 59,15% de los votos y logrando 5 de las 6 bancas de concejales que se ponían en juego.

A casi 50 puntos de diferencia quedaron las dos listas peronistas que competían de forma separada, casi con el mismo porcentaje de votos y con un escaso margen entre ambos espacios, por obtener una banca de concejal.

Según los datos oficiales del recuento provisorio, Fuerza Justicialista, el sector respaldado por el PJ que llevaba a Germán Kemmling como primer candidato a concejal obtuvo el 10,35% con un total de 5.085 votos.

En tanto, la lista Frente Patria encabezada por Paloma Scalco, referente local del kirchnerismo, alcanzó el 10,24% con 5.030 votos.

Anabel Fernández Sagasti junto a la legisladora Valentina Morán (con gorra) y la concejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco

De todas maneras, todavía quedaba por escrutar tres mesas de electorales en el departamento, por lo que los números finales de cada espacio se conocerán en el escrutinio definitivo que tendrá lugar en las próximas semanas.

Si bien los datos oficiales arrojan una ventaja de 55 votos a favor de la lista del PJ, en el kirchnerismo confían que están arriba por unos 13 votos. Esa información surge del recuento paralelo que realizaron los fiscales de la lista La Libertad AVanza+Cambia Mendoza.

De esta manera, en recuento final se resolverá si la banca de concejal opositor en Luán será para Kemmling o para Scalco.