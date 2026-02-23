Detectaron a más de 100 deudores alimentarios en controles de espectáculos y fútbol

La Ciudad de Buenos Aires viene realizando controles en los ingresos de partidos de fútbol y de espectáculos masivos, para detectar la presencia de deudores alimentarios morosos quienes, de acuerdo a una ley porteña, no pueden participar de esas actividades si no están al día con la cuota de alimentos. Integrar un registro de morosos parece no alcanzar para ellos.

Ahora, CABA superó los 100 deudores alimentarios morosos detectados en los ingresos de espectáculos de concurrencia masiva. De acuerdo a los datos difundidos por el área de Justicia del Gobierno porteño, en las últimas dos semanas se impidió el ingreso a 15 personas por estar inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). De ese modo, se alcanzó la cifra de 102 restringidos.

Este fin de semana, se sumaron cinco deudores detectados en partidos por la Liga Profesional de fútbol. Tres querían ingresar al encuentro entre Boca y Racing (dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y uno de Quilmes) y otros dos fueron detectados en el ingreso a los encuentros entre San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto y Vélez-River.

La Ciudad recordó que los operativos comenzaron en marzo del año pasado con la modificación de la Ley Nº 269 mediante la Ley Nº 6.771 sancionada por la Legislatura porteña.

A partir de esa modificación , los controles, realizados de manera conjunta por los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Ciudad, permitieron restringir el acceso de más de 100 deudores en 119 operativos. La idea del Gobierno porteño apunta a “fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho alimentario de chicos y adolescentes”.

Por otra parte, la Ciudad impulsó una estrategia de articulación interjurisdiccional con la realización del Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, organizado por el Ministerio de Justicia porteño en la Universidad de Buenos Aires. Funcionarios y autoridades judiciales de 16 provincias acordaron avanzar en la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos.

El Gobierno porteño indicó también que el trabajo del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) permitió que ”muchas personas accedieran por primera vez a información sobre su situación o iniciaran trámites que permanecían pendientes”.

Quienes son detectados en los operativos solo pueden volver a ingresar a estadios porteños o a espectáculos culturales masivos una vez que regularizan su situación ante la Justicia y tampoco pueden renovar la licencia de conducir mientras mantengan la deuda en alimentos.

“En la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción. Y los chicos y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades”, sostuvo el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia y dijo que “los operativos son una herramienta eficaz para visibilizar y promover que los deudores regularicen su situación. Lo que buscamos es que quien adeuda la cuota alimentaria, cumpla con esa obligación antes de destinar recursos a actividades recreativas”.

Desde marzo, se realizaron controles en partidos de fútbol de la Liga Profesional, de la Copa Argentina y de las Eliminatorias del Mundial de 2026, en el encuentro entre Los Pumas y All Blacks y en 20 conciertos, incluyendo los shows de Bad Bunny, Los Piojos, Lali Espósito, Guns N’ Roses, Don Osvaldo, Linkin Park, Dua Lipa y Oasis, entre otros.

“Los operativos no solo permiten aplicar la normativa vigente, sino también reforzar la conciencia social acerca de que la obligación alimentaria no es optativa, sino un derecho esencial de niñas, niños y adolescentes”, señaló el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson.