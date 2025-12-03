Impulsan un registro nacional para identificar a los deudores alimentarios

El lunes, autoridades políticas y judiciales de 16 provincias acordaron la creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos , con el objetivo de fortalecer la protección del derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes a través de una coordinación efectiva entre las distintas jurisdicciones del país.

La decisión fue tomada durante el Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios , que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) , organizado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acuerdo busca promover el intercambio de información entre registros provinciales, consolidar buenas prácticas, establecer criterios técnicos comunes y avanzar en respuestas estatales más eficaces ante los casos de incumplimiento alimentario.

Participaron del encuentro representantes de gobiernos provinciales, del Poder Judicial y de organismos nacionales como la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, UNICEF, la Cámara Argentina de Comercio, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación de Juristas de Familia de la Argentina (AJUFRA).

Conecta tu smartphone por Bluetooth y, cuando el sistema detecta que te alejás del equipo, se bloquea de forma automática.

Durante la jornada, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, declaró: “Este encuentro es un gran paso para la cooperación federal, ya que nos permite fortalecer nuestras instituciones y de ese modo, beneficiar a más familias. Y se enmarca en las políticas de respeto por las normas que implementa el Gobierno de la Ciudad ”.

A su vez, el secretario de Justicia de la Ciudad, Francisco Quintana, afirmó que el incumplimiento de la cuota alimentaria representa una vulneración de derechos que afecta directamente la salud, el desarrollo y la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.

La secretaria a cargo de la OVD, María Emilia Sesin, presentó un informe elaborado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según el documento, el 40% de las mujeres relevadas por la OVD sufren violencia económica y patrimonial. En esa línea, Alejandra Beccaria, representante de UNICEF, señaló que existen 1.700.000 hogares monoparentales encabezados por mujeres, con una tasa de pobreza infantil superior en diez puntos al promedio general.

Durante el encuentro, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Ciudad, Hernán Najenson, presentó una Guía de Buenas Prácticas del Registro Público de Alimentantes Morosos. El informe recoge los resultados obtenidos desde la modificación de la Ley 269, implementada en la Ciudad de Buenos Aires a fines del año pasado. Entre los datos mencionados se destacan las restricciones impuestas a más de 60 deudores que fueron detectados en operativos de control en estadios de fútbol y recitales, realizados desde marzo.

La jornada incluyó tres mesas de debate con eje en legislación alimentaria, gestión registral y violencia económica. La primera mesa abordó avances normativos y estuvo integrada por legisladores, asesores tutelares y representantes de registros de distintas provincias.

La segunda analizó políticas proactivas para el cobro alimentario, con presencia de funcionarios de Córdoba, Río Negro, Corrientes, Santiago del Estero y Chubut. En tanto, la tercera mesa se enfocó en los desafíos vinculados a la violencia económica, con la participación de representantes de organismos públicos y del ámbito académico.