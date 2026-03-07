Cortaron la Ruta 7 por un alud: la evacuación de vehículos varados y el horario tentativo de reapertura
La Gendarmería aplicó un corte para evitar la circulación en la zona de conflicto, a la altura de la Quebrada del 60. Hasta cuándo estaría cortada.
El corredor internacional desde y hacia Chile por la Ruta 7 sufrió un corte este sábado por la tarde produto de la caída de material de arrastre y sedimentos sobre la calzada, debido a las intensas lluvias registradas en la zona.
Según informaron desde Gendarmería Nacional, la zona conflictiva es la que está en torno al kilómetro 1108, a la altura de Quebrada del 60, entre Potrerillos y Uspallata.
El sedimento sobre la calzada en la Ruta 7
El personal de Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza trabajan en la normalización del tránsito. En principio, aplicaron cortes en Uspallata para los que circulen hacia Mendoza y en la subida desde Potrerillos. El corte aplicado es de aproximadamente 500 metros.
Sin embargo, a pesar de que se especulaba con la posibilidad de reabrir cerca de las 20, finalmente el corte se extenderá mínimamente hasta las 2 de la madrugada, debido a la gran cantidad de material de arrastre que ha caído, lo que obliga a traer más maquinarias para el trabajo.
Asimismo, relevarán los complejos turísticos de Pueblo del Río y Tierra Calma, para evitar que hayan víctimas en el lugar.
También anunciaron que el personal de Vialidad Nacional realiza una brecha sanitaria para evacuar los vehículos que se encuentran varados en el lugar del alud.
También indicaron que el paso internacional Cristo Redentor se encuentra igualmente habilitado para todo tipo de vehículo en ambas direcciones.