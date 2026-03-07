Cortaron la Ruta 7 por un alud: la evacuación de vehículos varados y el horario tentativo de reapertura

La Gendarmería aplicó un corte para evitar la circulación en la zona de conflicto, a la altura de la Quebrada del 60. Hasta cuándo estaría cortada.

El corredor internacional desde y hacia Chile por la Ruta 7 sufrió un corte este sábado por la tarde produto de la caída de material de arrastre y sedimentos sobre la calzada, debido a las intensas lluvias registradas en la zona.

SEDIMENTOS ALUVIÓN RUTA 7 Según informaron desde Gendarmería Nacional, la zona conflictiva es la que está en torno al kilómetro 1108, a la altura de Quebrada del 60, entre Potrerillos y Uspallata.

El personal de Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza trabajan en la normalización del tránsito. En principio, aplicaron cortes en Uspallata para los que circulen hacia Mendoza y en la subida desde Potrerillos. El corte aplicado es de aproximadamente 500 metros.

SEDIMENTOS ALUVIÓN RUTA 7 4 Sin embargo, a pesar de que se especulaba con la posibilidad de reabrir cerca de las 20, finalmente el corte se extenderá mínimamente hasta las 2 de la madrugada, debido a la gran cantidad de material de arrastre que ha caído, lo que obliga a traer más maquinarias para el trabajo.

Asimismo, relevarán los complejos turísticos de Pueblo del Río y Tierra Calma, para evitar que hayan víctimas en el lugar.