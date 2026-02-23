El comunicado de la Ciudad tras el accidente de 6 empleados municipales en un hotel del centro

Momentos de tensión vivieron seis empleados municipales en un hotel de la Ciudad de Mendoza este lunes, luego de que un accidente provocara lesiones en el marco de un incendio. Tuvieron que ser asistidos y, afortunadamente, todos se encuentran en buen estado.

El incidente se registró pasadas las 13 en calle 25 de Mayo al 1590, en la intersección con General Paz. Los trabajadores realizaban tareas en el interior de un pozo cuando se produjo el accidente . Según el parte policial, cuatro obreros quedaron en el interior del pozo, de unos cuatro metros de profundidad.

Fueron rescatados gracias a un operativo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza. También trabajó en el lugar Defensa Civil. Tres pudieron salir por sus propios medios.

La emergencia generó preocupación por la posible presencia de monóxido de carbono en el interior de la excavación.

La zona fue rápidamente acordonada para facilitar las tareas y evitar riesgos a peatones y conductores.

El comunicado de Ciudad de Mendoza

Este mismo lunes, horas después, desde la Municipalidad de Ciudad de Mendoza emitieron un comunicado oficial con su versión de los hechos, señalando en principio que fueron 6 y no 4 los afectados.

En ese contexto, agregaron el motivo de las labores de los empleados en ese edificio. "La Ciudad de Mendoza informa que como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, desde un hotel, ubicado en calle 25 de Mayo y General Paz, se solicitó asistencia al municipio debido a la inundación sufrida en instalaciones del establecimiento", señalaron.

Rescate portada Valentina Buttini

Agregaron que "a raíz del pedido, un equipo de operarios municipales que realiza este tipo de tareas intervino en el lugar en horas de la mañana y, durante el procedimiento de extracción de agua, se produjo un siniestro, bajo circunstancias que están siendo investigadas. En ese contexto, los operarios sufrieron intoxicación y debieron ser hospitalizados".

Informaron luego que las personas afectadas "se encuentran estables recibiendo atención en los diversos nosocomios públicos a los que fueron trasladadas, evolucionando favorablemente a los tratamientos realizados".

Para cerrar, informaron que la investigación ahora está en manos de la Unidad Fiscal de Capital bajo secreto de sumario. Agregaron que, a su vez, el municipio realizará las investigaciones internas y peritajes pertinentes.

El operativo del rescate

En los primeros minutos del operativo se logró concretar el rescate de una de las víctimas. El trabajador fue extraído del lugar y recibió inmediata asistencia, ya que su estado era crítico y tuvo que ser trasladado al Hospital Central.

En paralelo, los equipos continuaron con las maniobras para garantizar la seguridad y avanzar en la evacuación de los otros tres hombres, quienes pudieron ser retirados del interior del pozo. Dos de ellos fueron llevados al Hospital Lagomaggiore y Hospital Santa Isabel de Hungría, respectivamente, mientras que el restante sólo requirió asistencia médica en el lugar.

Por su parte, se iniciaron las actuaciones correspondientes a cargo de la Oficina Fiscal Capital, con el objetivo de establecer cómo se produjo el hecho.