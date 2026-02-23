El Senado define autoridades: Bartolomé Abdala seguirá al frente en medio de la fractura peronista

El Senado se prepara para ratificar este martes la continuidad del oficialismo en uno de los cargos institucionales más sensibles de la Cámara alta. El libertario Bartolomé Abdala será reelegido como presidente provisional del cuerpo durante la sesión preparatoria convocada para las 12, en la que se designarán las autoridades que conducirán el funcionamiento parlamentario durante el año legislativo.

La presidencia provisional es el segundo escalón en la línea de sucesión presidencial, detrás de la vicepresidenta de la Nación, y cumple además un rol clave en la coordinación política del recinto.

Según fuentes parlamentarias, Abdala —senador por San Luis— retendrá el cargo por tercer año consecutivo, despejando así las versiones que habían circulado en las últimas semanas sobre la posibilidad de que el oficialismo promoviera a alguno de los legisladores que asumieron en diciembre.

La sesión no solo definirá esa posición estratégica. También se votarán las tres vicepresidencias del Senado y las principales autoridades administrativas y parlamentarias, que son las que garantizan el engranaje operativo del cuerpo.

En ese esquema, la vicepresidencia primera continuará en manos de la radical Carolina Losada, mientras que la vicepresidencia segunda —históricamente reservada para el interbloque peronista— permanece vacante desde diciembre, cuando concluyó el mandato de la neuquina Silvia Sapag. El espacio que conduce José Mayans todavía no logró consensuar un nombre para ocupar ese lugar.

Más abierta aparece la discusión por la vicepresidencia tercera, un cargo que hasta ahora detentaba la cordobesa Alejandra Vigo. La redistribución podría alterarse si se concreta una ruptura dentro del interbloque peronista.

Más movimientos en el Senado

En paralelo, el Senado deberá definir la continuidad de las autoridades técnicas. Se espera que Agustín Wenceslao Guistinian siga como secretario parlamentario y que Eduardo Fitzgerald continúe al frente de la Secretaría Administrativa. También se pondrán a consideración los cargos de Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y de Lucas Clark en la Prosecretaría Administrativa.

La sesión preparatoria, así, funcionará como un termómetro anticipado del mapa de poder en la Cámara alta: no sólo ordenará la estructura formal del Senado, sino que también exhibirá cómo quedan configuradas las alianzas y tensiones internas de cara a un año legislativo que se anticipa intenso.