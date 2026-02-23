El Gobierno reunió a su mesa política para cerrar las sesiones extraordinarias y planificar el año legislativo

"Equipo que gana, no se toca", dice el refrán, y el Gobierno lo sabe. Por eso, luego del triunfo de la reforma laboral oficialista, la Casa Rosada se convirtió nuevamente en sede de una reunión de la mesa política convocada para encarar una semana clave en el Congreso y comenzar a trazar el rumbo legislativo para el 2026.

El elenco para la ocasión contó con las caras habituales. En el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , que ofició de anfitrión, acudieron desde las 14.30 la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; los ministros de Economía, Luis Caputo ; y del Interior, Diego Santilli ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem ; la senadora nacional Patricia Bullrich ; el asesor presidencial Santiago Caputo ; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt ; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

La postal del encuentro -una selfie tomada por Adorni y difundida por canales oficiales- reflejó la cara de satisfacción de los presentes. El órgano político del Gobierno libertario parece haber encontrado un buen sistema de funcionamiento que se tradujo en un éxito vital la semana pasada, cuando el oficialismo logró reunir una mayoría abrumadora -hace algunos meses inpensada- para sancionar la reforma laboral de Javier Milei.

Pero la novela aún no terminó. Para avanzar con la norma, el oficialismo debió dejar en el camino el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, por lo que el proyecto regresa este viernes a la cámara de origen (el Senado ) para aceptar o rechazar la alteración.

Desde el Gobierno ya adelantaron que, dados los compromisos asumidos, no hay ninguna intención de insistir con el artículo, por lo que la sesión -programada para este viernes a las 11- servirá como broche de oro para la bancada libertaria y su comandante, Patricia Bullrich.

Pero antes, la cámara alta también tratará el jueves la Ley Penal Juvenil, que llega con media sanción de Diputados, el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares. Este último punto es considerado clave por el Gobierno, pero sobre todo por los gobernadores aliados, a quienes les fue prometida la iniciativa para disponer libremente de los recursos minerales de sus provincias, sorteando algunas de las restricciones ambientales vigentes.

Además, el viernes también se discutirá el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, una iniciativa que sirve al Gobierno para ratificar sus ejes principales de política internacional: flexibilizar la economía, eliminar barreras y abrir los mercados. En ese sentido, quedará para las sesiones ordinarias el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el máximo exponente de ese modus operandi.

En paralelo, la semana legislativa también estará marcada por una sesión que captará menos luces pero que quienes se dedican a la política mirarán con atención. Este martes, el Senado definirá las principales autoridades de la cámara que aún siguen vacantes, entre ellas varios lugares en las comisiones y las tres sillas de la Auditoría General de la Nación (AGN) que corresponden al Senado.

El año legislativo que se viene

Por fuera de la coyuntura inmediata, los principales alfiles políticos del presidente comenzaron a diagramar el año legislativo que se aproxima, que según esperan en la Casa Rosada será reformista hasta la médula. El momento es propicio, La Libertad Avanza parece haber aprendido cómo se juega a la política y la siembra de las alianzas que supo construir con gobernadores y partidos dialoguistas está dando sus frutos.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó este lunes en diálogo con Radio Rivadavia que el Gobierno tiene "en la mesa 50 proyectos de ley" y que se espera "un año movido en el Congreso". "Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá el esquema de prioridades", explicó.

La hoja de ruta la marcará el propio Javier Milei cuando este domingo se pare en el atril para dirigirse al Congreso. Según pudo saber MDZ, será un discurso corto programado para las 21, pleno prime time, donde el mandatario hará un balance de sus primeros dos años de gestión y adelantará lo que tiene preparado para este 2026. "No habrá anuncios económicos", agregó una fuente al tanto de la redacción del discurso.

Para terminar de delinear el camino de las reformas, el presidente reunirá a su Gabinete este martes en Casa Rosada. Cada uno llega con sus propuestas y proyectos, que anticipan mucha actividad política para este año antes de que las conversaciones parlamentarias vuelvan a empantanarse por la danza electoral.