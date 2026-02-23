Fuerte mensaje de Matías Stevanato: renovación del PJ, armado amplio para 2027 y CFK ¿afuera?

El intendente de Maipú, Matías Stevanato , celebró el triunfo legislativo en su departamento este domingo y dejó definiciones hacia el futuro político y armado del Partido Justicialista de cara al 2027 . Si bien tendió puentes con el kirchnerismo al indicar que se necesita un "frente amplio", descartó la figura de Cristina Fernández de Kirchner como referente nacional al indicar que no cree que sea "parte del futuro". También habló de renovación del PJ y se proyectó con cautela a un armado político para las elecciones a la gobernación de Mendoza.

Stevanato habló con MDZ Radio -en el programa MDZ Club- tras imponerse con el 43,1% frente al 40,2% de La Libertad Avanza junto a Cambia Mendoza y ponderó los resultados de Maipú, teniendo en cuenta que "el oficialismo no ganaba una elección legislativa desde el 2001. Después de 25 años pudimos ganar”, subrayó. Además, señaló que por primera vez desde que es jefe comunal, tendrán mayoría en el Concejo.

Consultado por la situación del peronismo, habló de una etapa de transición, con un "proceso de renovación de dirigentes donde estoy convencido de que de a poquito se va a ir consolidando ese proceso”.

Su idea, que ya viene planteando desde hace meses es que en Mendoza la oposición tiene que "armar un gran frente, integrado por dirigentes de diferentes fuerzas políticas y no solamente de la política sino también de las universidades y el sector empresario. Tenemos que construir una Mendoza que vuelva a crecer”.

De hecho, puso como ejemplo el caso del frente Maipú Crece, "que no es solamente el justicialismo. Está integrado por dirigentes de muchas fuerzas. Yo no hago que un dirigente del PRO se ponga a cantar la marcha; lo necesito generando soluciones”. Y agregó: “Cuando bajan los egos, aparecen los verdaderos liderazgos”.

"En el justicialismo y la dirigencia política en general necesita escuchar mucho más, necesita escucharse, necesitan los dirigentes escuchar a los vecinos, y dentro del justicialismo tenemos que apostar mucho más al diálogo y construir puentes", agregó.

La definición más resonante quizás fue cuando Stevanato fue consultado sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, en medio de la interna a nivel nacional y provincial entre parte del peronismo y La Cámpora.

“Para mí, seguir hablando de Cristina ya no tiene sentido. Fue una buena presidenta, tuvo su proceso y hoy está transitando otra etapa. No la veo candidata y no creo que Cristina sea el futuro. Yo me imagino otro futuro”, afirmó con contundencia.

En el mismo tono, sostuvo: “Busco lo mejor que pudo haber dejado Macri, lo mejor que dejó Cristina y lo mejor que dejó Néstor. El gran problema que tenemos en la Argentina es que cada vez que llega alguien es borrón y cuenta nueva. Así no vamos a salir nunca”.

¿Stevanato 2027?: "Sería un gran honor"

Ante la pregunta sobre una eventual candidatura a gobernador en 2027, evitó definiciones personales pero dejó abierta la puerta: “Yo quiero formar parte del esquema que transforme Mendoza y no priorizo mis aspiraciones personales", planteó.

intendentes peronistas Los intendentes peronistas Flor Destéfanis, Omar Félix, Fernando Ubieta y Matías Stevanato tendrán elecciones de medio término el 22 de febrero. Archivo

No obstante, agregó: Si los mendocinos me dan una gran responsabilidad la voy a encarar laburando de lunes a lunes. Porque para mí eso sería un gran honor". De igual forma, añadió que pero si no tiene esa responsabilidad "y puedo formar parte de un de un equipo que transforme Mendoza, para mí también va a ser un orgullo, porque en serio que sueño con una Mendoza pujante, que vuelva a ser el faro del oeste argentino".

Guiño a Correa Llano y crítica a Cornejo

Sobre el escenario provincial, el intendente reconoció el peso de la ola libertaria al sostener que "hay un ganador a nivel provincial, que es Facundo Correa Llano, y lo reconozco”. En referencia al dirigente de La Libertad Avanza, añadió: “En muy poco tiempo ha generado una estructura a nivel provincial. La victoria que hoy festeja el radicalismo se la tienen que agradecer a Milei y a la estructura que ha generado Correa Llano”.

En esa línea, dijo que en Maipú "le ganamos a Milei y a Cornejo. Querían traer a Milei a Maipú para ganarle a nuestro candidato y no lo trajeron. Con Emiliano Sallei le ganamos a toda la estructura”.

Sobre la situación económica provincial, fue crítico del rumbo provincial con la gestión de Alfredo Cornejo: “Esta vendimia va a ser catastrófica para nuestros productores. No van a poder vender la uva, las bodegas están sobrestockeadas”. También alertó: “Al sector del petróleo le va mal, al turismo muy mal, los comercios están echando gente. No hay consumo. Muchos de los que votaron a Milei hoy se sienten desencantados”.