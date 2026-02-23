Tras las elecciones, Matías Stevanato tendrá mayoría de concejales oficialistas en Maipú

El peronismo de Maipú festejó este domingo los resultados de las Elecciones a Concejales de este domingo, con una victoria de 3 puntos contra la alianza opositora que conforman La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

El espacio Maipú Crece logró el 43,1% de los votos, seguido por LLA-CM con el 40,2% y entre ellos se repartieron las seis de las 12 bancas que se pusieron en juego en esta contienda electoral, lo que le otorgará mayoría de ediles al intendente maipucino.

Según el sistema de reparto de bancas D'Hont, el peronismo se quedará con tres bancas, y las otras tres irán para LLA-CM.

En este caso, ingresarán por el oficialismo Emiliano Sallei, director de Promoción Deportiva de Maipú; Mariángeles García, subsecretaria de Hacienda de la comuna; y en tercer lugar Marcela Castello.

En tanto, el sector de LLA-CM ingresará a la dirigente libertaria María Ángeles De Blasis ; el radical José Fabián Ortega ; y otro radical, Gabriel López , que renovará su banca en el Concejo.

Con estos resultados, los concejales electos se sumarán a un cuerpo integrado por 3 oficialistas, 2 radicales y un demócrata libertario, los cuales tienen mandato hasta 2027.

Continúan: Adrián Herrera Longo (PJ), Marcelo Guevara (PJ), Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez (UCR), Marcos Flores (UCR), Alfredo Mancifesta (Demócrata Libertario).

De esta forma, habrá seis concejales del PJ, cinco de LLA-CM y uno del Partido Demócrata Libertario. En caso de empate en la votación, definirá el presidente del Concejo Deliberante, que será elegido con la nueva conformación del cuerpo.

Concejales de Maipú a partir del 30 de abril

Mandato hasta 2029

Emiliano Sallei (PJ)

Mariángeles García (PJ)

Marcela Castello (PJ)

María Ángeles De Blasis (LLA-CM)

José Fabián Ortega (LLA-CM)

Gabriel López (LLA-CM)

Mandato hasta 2027

Adrián Herrera Longo (PJ)

Marcelo Guevara (PJ)

Belén Banqueri (PJ)

María Elisa Gómez (UCR)

Marcos Flores (UCR)

Alfredo Mancifesta (Demócrata Libertario)