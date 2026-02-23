Pese a la derrota, Félix mantendrá la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante

Tras el resultado de los comicios de este domingo, el peronismo sanrafaelino continuará teniendo mayoría de concejales.

Este domingo se realizaron las elecciones de concejales en San Rafael, en simultáneo con la votación de convencionales municipales que redactarán la nueva Carta Orgánica municipal. El frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza se impuso en estos comicios con el 39,1% de los votos y en segundo lugar quedó el frente San Rafael en Marcha con el 38,1%.

El resultado de estos comicios no alteró el equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante sanrafaelino y el sector que responde al intendente Omar Félix continuará con una mayoría en el cuerpo.

El frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza logró tres escaños de ediles que ocuparán Juan Pablo Vignoni, Valentina Sánchez y Romina Giraudo.

Por su parte, el oficialismo municipal obtuvo tres bancas de concejales que estarán ocupadas por Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero.