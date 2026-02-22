Garantizaron el funcionamiento de las escuelas tras las elecciones en los seis municipios
Gracias a un operativo de limpieza y desinfección que desde el 2017 se lleva a cabo el mismo día de los comicios, se podrá garantizar el funcionamiento de las escuelas.
En los seis departamentos de la provincia que estuvieron afectados a una jornada electoral este domingo; Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia; se mantendrá el funcionamiento de las escuelas que oficiaron de sedes en los comicios.
Esto luego del operativo de limpieza y desinfección se ha desarrollado después de las elecciones en las 214 escuelas que fueron utilizadas, con el objetivo de garantizar el servicio educativo de manera regular en los seis departamentos.
Te Podría Interesar
Por los trabajos realizados durante el fin de semana, los ordenanzas y celadores percibirán 50.000 pesos adicionales.
Provincia destacó su gestión para asegurar el cumplimiento efectivo de los días de clases previstos en cada calendario escolar. Desde 2017, en Mendoza no se pierden jornadas tras un proceso electoral. Desde ese año comenzó a implementarse el operativo el mismo día en que se desarrollaron los comicios, con el fin de que los estudiantes pudieran asistir a clases al día siguiente.