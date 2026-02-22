Garantizaron el funcionamiento de las escuelas tras las elecciones en los seis municipios

Gracias a un operativo de limpieza y desinfección que desde el 2017 se lleva a cabo el mismo día de los comicios, se podrá garantizar el funcionamiento de las escuelas.

En los seis departamentos de la provincia que estuvieron afectados a una jornada electoral este domingo; Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia; se mantendrá el funcionamiento de las escuelas que oficiaron de sedes en los comicios.

Esto luego del operativo de limpieza y desinfección se ha desarrollado después de las elecciones en las 214 escuelas que fueron utilizadas, con el objetivo de garantizar el servicio educativo de manera regular en los seis departamentos.

Por los trabajos realizados durante el fin de semana, los ordenanzas y celadores percibirán 50.000 pesos adicionales.