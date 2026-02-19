Vuelta a clases: qué seguros deben tener las escuelas para proteger a alumnos y terceros

En la cuenta regresiva de la vuelta a clases , miles de escuelas revisan no solo su organización pedagógica y administrativa, sino también las condiciones de seguridad y protección con las que cuentan para afrontar la rutina diaria. La actividad escolar implica la convivencia permanente de niños y adolescentes bajo la supervisión de la institución, lo que exige un esquema de coberturas acorde a los riesgos que se presentan tanto dentro como fuera del establecimiento.

Protege ante daños ocurridos bajo el control escolar. La normativa vigente establece la responsabilidad objetiva de los establecimientos educativos, lo que implica que el titular del colegio debe responder por los daños que sufran los alumnos mientras se encuentren bajo su cuidado, salvo que se pruebe un caso fortuito. Contar con esta cobertura es indispensable puesto que nuestro Código Civil y Comercial establece la responsabilidad civil objetiva, liberando únicamente al establecimiento en caso de que se pruebe el caso fortuito.

Este tipo de póliza brinda una doble protección: por un lado, cubre los daños que puedan sufrir los alumnos tanto dentro como fuera del establecimiento cuando se encuentren bajo la autoridad escolar; y por el otro, ampara al colegio frente a posibles reclamos de terceros por hechos ocurridos dentro de las instalaciones.

Entre los riesgos contemplados se encuentran accidentes durante la práctica de deportes, el uso de juegos infantiles, incendios, descargas eléctricas, escapes de gas, uso de ascensores, caída de objetos, piletas de natación, pasantías administrativas y otras situaciones propias del ámbito educativo .

Si bien la cobertura de accidentes personales no es obligatoria, muchas instituciones educativas la contratan como complemento para agilizar la atención ante incidentes que afectan a los alumnos . A diferencia de la Responsabilidad Civil —que suele activarse luego de una evaluación de responsabilidades—, el seguro de accidentes personales permite dar respuesta inmediata frente a un daño físico, evitando que las familias deban afrontar gastos de manera directa. Al tomar como referencia la suma asegurada de la franquicia de la Responsabilidad Civil, la cobertura de accidentes personales permite que el alumno reciba atención sin realizar erogaciones de dinero dentro de las coberturas contratadas.

La póliza de Accidentes Personales alcanza a los accidentes que ocurren durante los recreos, las clases de educación física y las actividades organizadas por la institución, tanto dentro como fuera del establecimiento. Esto incluye salidas educativas, viajes pedagógicos, visitas a museos o exposiciones, torneos deportivos y, en determinados casos, el trayecto de ida y vuelta al colegio, siempre que las actividades sean organizadas y supervisadas por la autoridad escolar.

En este sentido, la combinación de ambas coberturas se presenta como un esquema de multicobertura que apunta a una protección más integral. A su vez, especialistas advierten que uno de los errores más frecuentes de las instituciones educativas es contratar los seguros únicamente durante el año lectivo, dejando descubiertos posibles daños fuera de ese período, por lo que se recomienda contar con coberturas vigentes durante todo el año calendario.

Finalmente, antes del inicio de clases, los colegios deberían revisar la vigencia de las pólizas contratadas y reforzar las medidas de prevención, entendidas como aquellas acciones destinadas a evitar daños o a impedir que se agraven. El mantenimiento de las instalaciones, los protocolos de actuación ante emergencias y la concientización de la comunidad educativa forman parte de un enfoque preventivo que acompaña y potencia el rol de los seguros escolares.

*Agustina Quiroga, suscriptora de Responsabilidad Civil de La Segunda Seguros.