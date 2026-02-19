Escuelas sin celulares: la nueva frontera contra la hiperestimulación infantil

Cuidar no es controlar, es acompañar, los datos son claros, las señales están a la vista.

Cuando la preocupación se convierte en política pública. En este contexto de desarrollo sensible, la hiperestimulación digital plantea un desafío inédito. En distintos estados de Estados Unidos comenzaron a implementarse políticas escolares que limitan o prohíben el uso de teléfonos celulares durante la jornada en las escuelas.

Uno de los casos más relevantes es California, donde se aprobó la Phone-Free School Act (AB 3216), que exige que todas las escuelas públicas adptoen políticas claras para restringir el uso de smartphones antes de 2026. Iniciativas similares avanzan en Nueva York y New Jersey. Estas medidas no surgen de una moda ni de una postura ideológica, sino de una preocupación concreta: el impacto del uso irrestricto de celulares en el aprendizaje, la atención, el vínculo y la salud mental.

celulares Cuando la preocupación se convierte en política pública. Archivo MDZ. ¿Qué muestran los datos en Argentina? Los datos locales describen el entorno real en el que hoy se desarrolla la infancia: el 95 % de niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años tiene celular con acceso a internet, y el 96 % cuenta con conexión en su hogar (Unicef – Kids Online Argentina). La edad promedio del primer celular es de 9,6 años, y más del 80 % accede antes de los 10 años. El 88 % utiliza el celular todos o casi todos los días, y el 80 % usa redes sociales a diario.

En adolescentes, casi la mitad utiliza pantallas entre 2 y 5 horas diarias, y más del 20 % supera las 5 horas por día. En la primera infancia, estudios locales muestran que más del 80 % de los niños menores de 2 años ya está expuesto a pantallas. Estos números no son neutros: describen un entorno de estimulación constante, muy distinto al que el cerebro humano atravesó durante la mayor parte de su evolución.

¿Qué dice la ciencia sobre el cerebro y los celulares? Desde la psicología cognitiva y la neurociencia, hay un dato difícil de ignorar: la sola presencia del teléfono celular interfiere con la atención y el rendimiento cognitivo, incluso cuando no se lo está usando. Cuando un celular está cerca —en el bolsillo, sobre la mesa o en la mochila— parte de los recursos mentales se destinan a inhibir el impulso de mirarlo.