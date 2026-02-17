Outlet de celulares: qué modelos se venden con un 60% de descuentos

Los celulares se venden con un increíble descuento y se trata de modelos de alta gama. El outlet virtual de Mercado Libre.

En un mercado argentino donde los precios de los celulares continúan elevados a pesar de medidas como la reducción de aranceles a la importación, emerge una alternativa que muchos consumidores están mirando con atención: la compra de teléfonos reacondicionados con descuentos que superan el 60%.

En la segunda semana de febrero de 2026, un outlet virtual de celulares en Mercado Libre ofrecía equipos de alta gama de marcas reconocidas a precios muy por debajo de su valor de lista original. Estas ofertas, ofrecidas por la empresa nacional Ferbi —vinculada al grupo Mirgor—, combinan descuentos agresivos, garantía oficial y la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas.

Grandes marcas, precios mucho más bajos en celulares Entre los modelos destacados con rebajas significativas se encuentran:

Samsung Galaxy Z Flip 4, con más de un 61% de descuento, pasando de un precio de lista de $1.039.000 a unos $402.999. Este modelo plegable ofrece pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas, memoria interna de 256 GB y cámara con capacidad de grabar en 4K.

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G Dual SIM, con cerca de 66% de descuento, queda en torno a $568.899 frente a su precio original de $1.720.000. Incluye 512 GB de almacenamiento y potencia de procesador superior para tareas exigentes.

Motorola Edge 30, con más de 62% de rebaja, se ofrece alrededor de $245.199. Este equipo de pantalla OLED de 6.5 pulgadas y batería de larga duración se presenta como una opción atractiva para quienes priorizan rendimiento y diseño. Estos precios se mantienen en cuotas, con garantía y verificados por el vendedor, lo que añade seguridad a la compra frente a la tradicional oferta de usados sin respaldo.

Expertos y analistas del sector explican que, frente a la inercia de los costos internos y la inflación, las opciones de celulares reacondicionados se consolidan como una alternativa inteligente para quienes buscan tecnología de alta gama sin pagar el precio completo de etiqueta.