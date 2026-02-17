Outlet de celulares: qué modelos se venden con un 60% de descuentos
Los celulares se venden con un increíble descuento y se trata de modelos de alta gama. El outlet virtual de Mercado Libre.
En un mercado argentino donde los precios de los celulares continúan elevados a pesar de medidas como la reducción de aranceles a la importación, emerge una alternativa que muchos consumidores están mirando con atención: la compra de teléfonos reacondicionados con descuentos que superan el 60%.
En la segunda semana de febrero de 2026, un outlet virtual de celulares en Mercado Libre ofrecía equipos de alta gama de marcas reconocidas a precios muy por debajo de su valor de lista original. Estas ofertas, ofrecidas por la empresa nacional Ferbi —vinculada al grupo Mirgor—, combinan descuentos agresivos, garantía oficial y la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas.
Grandes marcas, precios mucho más bajos en celulares
Entre los modelos destacados con rebajas significativas se encuentran:
Samsung Galaxy Z Flip 4, con más de un 61% de descuento, pasando de un precio de lista de $1.039.000 a unos $402.999. Este modelo plegable ofrece pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas, memoria interna de 256 GB y cámara con capacidad de grabar en 4K.
Samsung Galaxy Z Flip 5 5G Dual SIM, con cerca de 66% de descuento, queda en torno a $568.899 frente a su precio original de $1.720.000. Incluye 512 GB de almacenamiento y potencia de procesador superior para tareas exigentes.
Motorola Edge 30, con más de 62% de rebaja, se ofrece alrededor de $245.199. Este equipo de pantalla OLED de 6.5 pulgadas y batería de larga duración se presenta como una opción atractiva para quienes priorizan rendimiento y diseño.
Estos precios se mantienen en cuotas, con garantía y verificados por el vendedor, lo que añade seguridad a la compra frente a la tradicional oferta de usados sin respaldo.
Expertos y analistas del sector explican que, frente a la inercia de los costos internos y la inflación, las opciones de celulares reacondicionados se consolidan como una alternativa inteligente para quienes buscan tecnología de alta gama sin pagar el precio completo de etiqueta.
La oferta de equipos como los Galaxy plegables o dispositivos premium con funciones avanzadas, pero a una fracción de su valor original, representa una oportunidad para consumidores que no desean resignar prestaciones pero sí proteger su presupuesto.