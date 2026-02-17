Conmoción en pleno carnaval: murió la integrante de una comparsa durante el desfile y los detalles son estremecedores

María Agustina Silva, de la comparsa Nuevo Imperio, se descompensó al comenzar el corso del Carnaval de Lincoln y falleció tras ser trasladada de urgencia.

El desfile de Carnaval de Lincoln fue escenario de una tragedia con el fallecimiento de una joven que formaba parte de una tradicional comparsa de esa ciudad bonaerense.

Gran conmoción causó en la localidad bonaerense de Lincoln la muerte de una joven bailarina durante los festejos del Carnaval. María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio, sufrió una descompensación en pleno desfile y falleció poco después en el hospital local.

El episodio ocurrió en el corsódromo, cuando recién comenzaba el recorrido de una de las noches centrales del carnaval. Según trascendió, la joven empezó a sentirse mal apenas iniciado el paso de la comparsa. De inmediato fue asistida por el personal sanitario presente en el evento y trasladada de urgencia al centro de salud.

A pesar de las maniobras médicas realizadas, no logró recuperarse y se confirmó su muerte horas más tarde. La noticia impactó de lleno entre sus compañeros, que interrumpieron su participación en medio de escenas de llanto y profunda angustia.

Tragedia en pleno Carnaval María Agustina era parte de la agrupación Nuevo Imperio, una de las históricas del carnaval local. Su fallecimiento generó una inmediata reacción en la comunidad, ya que su padre, Carlos Silva, es trabajador municipal en el área de Acción Social.

Desde la Municipalidad, el intendente Salvador Serenal, junto a la Agencia Municipal de Carnaval, difundieron un mensaje de condolencias acompañando a la familia y a los integrantes de la comparsa en este “momento de profundo pesar”.