Conmoción en pleno carnaval: murió la integrante de una comparsa durante el desfile y los detalles son estremecedores
María Agustina Silva, de la comparsa Nuevo Imperio, se descompensó al comenzar el corso del Carnaval de Lincoln y falleció tras ser trasladada de urgencia.
Gran conmoción causó en la localidad bonaerense de Lincoln la muerte de una joven bailarina durante los festejos del Carnaval. María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio, sufrió una descompensación en pleno desfile y falleció poco después en el hospital local.
El episodio ocurrió en el corsódromo, cuando recién comenzaba el recorrido de una de las noches centrales del carnaval. Según trascendió, la joven empezó a sentirse mal apenas iniciado el paso de la comparsa. De inmediato fue asistida por el personal sanitario presente en el evento y trasladada de urgencia al centro de salud.
A pesar de las maniobras médicas realizadas, no logró recuperarse y se confirmó su muerte horas más tarde. La noticia impactó de lleno entre sus compañeros, que interrumpieron su participación en medio de escenas de llanto y profunda angustia.
Tragedia en pleno Carnaval
María Agustina era parte de la agrupación Nuevo Imperio, una de las históricas del carnaval local. Su fallecimiento generó una inmediata reacción en la comunidad, ya que su padre, Carlos Silva, es trabajador municipal en el área de Acción Social.
Desde la Municipalidad, el intendente Salvador Serenal, junto a la Agencia Municipal de Carnaval, difundieron un mensaje de condolencias acompañando a la familia y a los integrantes de la comparsa en este “momento de profundo pesar”.
También Nuevo Imperio expresó su despedida en redes sociales con un mensaje de dolor y respeto, sumándose a las múltiples manifestaciones de afecto que circularon en las últimas horas.
Lincoln, reconocida como Capital Nacional del Carnaval Artesanal por sus tradicionales carrozas de cartapesta y el fuerte arraigo barrial de la fiesta, quedó atravesada por la tragedia. Hasta el momento no se informaron las causas clínicas del deceso, que fue caratulado de manera inicial como descompensación seguida de muerte.