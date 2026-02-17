Video: impactante tributo a Diego Maradona en el carnaval más famoso de Sicilia
En medio de luces, papel maché y tradición, la fiesta popular encontró una manera especial de recordar a Diego Maradona.
En el tradicional carnaval de Acireale, considerado el más importante de Sicilia, apareció una imponente carroza dedicada a Diego Maradona. La figura mostraba su rostro y torso en tamaño monumental, con una mano sosteniendo una pelota flotante, rodeada de luces e imágenes de su etapa en Napoli y otra con la Selección argentina levantando la Copa del Mundo.
El desfile estuvo musicalizado con Live Is Life, interpretada por Opus, la misma canción que popularizó en una entrada en calor inolvidable. Además, sonó "La mano de Dios" del "Potro" Rodrigo, lo que reforzó el clima emotivo entre los presentes.
El carnaval de Sicilia tuvo a Maradona como gran protagonista
La obra fue creada por Paolo Cavallaro y formó parte de las clásicas carrozas alegórico-grotescas del evento. Incluía un tigre como símbolo de coraje, un payaso representando la lucha detrás de la sonrisa y figuras tradicionales que aludían a la pobreza, la discriminación y la censura.
También aparecieron arpías, una bestia vinculada a la exclusión y un fénix en lo alto anunciando renacimiento. El conjunto buscó retratar el camino desde los orígenes humildes hasta la gloria mundial, idea que el propio autor definió como la historia de alguien que empezó desde abajo y conquistó el planeta.
El carnaval, con raíces documentadas desde 1594 y desfiles consolidados desde 1880, volvió a mezclar arte, tradición y cultura popular. Entre todas las creaciones, la del campeón del mundo de 1986 fue la más fotografiada y celebrada.