Video: impactante tributo a Diego Maradona en el carnaval más famoso de Sicilia

En medio de luces, papel maché y tradición, la fiesta popular encontró una manera especial de recordar a Diego Maradona.

En el tradicional carnaval de Acireale, considerado el más importante de Sicilia, apareció una imponente carroza dedicada a Diego Maradona. La figura mostraba su rostro y torso en tamaño monumental, con una mano sosteniendo una pelota flotante, rodeada de luces e imágenes de su etapa en Napoli y otra con la Selección argentina levantando la Copa del Mundo.

El desfile estuvo musicalizado con Live Is Life, interpretada por Opus, la misma canción que popularizó en una entrada en calor inolvidable. Además, sonó "La mano de Dios" del "Potro" Rodrigo, lo que reforzó el clima emotivo entre los presentes.

La obra fue creada por Paolo Cavallaro y formó parte de las clásicas carrozas alegórico-grotescas del evento. Incluía un tigre como símbolo de coraje, un payaso representando la lucha detrás de la sonrisa y figuras tradicionales que aludían a la pobreza, la discriminación y la censura.

También aparecieron arpías, una bestia vinculada a la exclusión y un fénix en lo alto anunciando renacimiento. El conjunto buscó retratar el camino desde los orígenes humildes hasta la gloria mundial, idea que el propio autor definió como la historia de alguien que empezó desde abajo y conquistó el planeta.