El hermano de Paul Aron, compañero de Colapinto, se fracturó la espalda tras el brutal choque en Bathurst

El estonio conducía el Mercedes #77 del equipo Craft-Bamboo cuando se encontró de frente con el Porsche del equipo Tsunami-RT, manejado por Johannes Zelger. Según precisó la estructura alemana, el golpe implicó una desaceleración de 27G, una cifra que grafica la magnitud del impacto.

La secuencia se originó cuando el auto de Zelger realizó un trompo en un tramo en subida y sin visibilidad plena del trazado de Mount Panorama Circuit. El Porsche quedó detenido sobre la línea ideal y Aron, que integraba el grupo de punta, no tuvo margen para evitar la colisión. La carrera fue neutralizada inmediatamente.

Horas después del accidente, el propio piloto llevó calma a través de sus redes sociales . "En primer lugar, me gustaría agradecer a todos por la increíble cantidad de mensajes que he recibido. El apoyo durante los últimos días ha significado mucho para mí", expresó.

"También quiero agradecer especialmente al equipo médico en el lugar, que me atendió inmediatamente después del incidente. Su profesionalismo y rápida respuesta marcaron una gran diferencia.

"Teniendo en cuenta las circunstancias, estoy bien y mi estado es estable. Sufrí dos fracturas en la espalda, pero tengo movilidad y sensibilidad completas en todo el cuerpo, lo cual agradezco mucho. También estoy muy contento de ver que Johannes Zelger pudo salir caminando del accidente".

ralf aron Ralf Aron sufrió dos fracturas tras un violento accidente en las 12 Horas de Bathurst. Instagram @aronralf

Un impacto que reabre el debate sobre seguridad

Si bien Aron logró salir del vehículo por sus propios medios, se recostó junto a la pista tras el choque, lo que generó preocupación inmediata en equipos y autoridades. La bandera roja permitió el ingreso rápido de los servicios médicos y la posterior evacuación del piloto.

El incidente volvió a poner el foco en las condiciones de visibilidad y reacción en circuitos semipermanentes como Bathurst, donde las variaciones de desnivel y las curvas ciegas reducen el margen de maniobra ante situaciones imprevistas.

Pedido de diálogo con la dirección de carrera

Consciente de los riesgos que implica competir en este tipo de escenarios, Aron dejó en claro que su intención no es señalar responsables, sino analizar lo ocurrido para evitar episodios similares. "He corrido en muchos circuitos urbanos alrededor del mundo, incluidos Macao, Pau, el Norisring e incluso lugares exigentes como Nordschleife", escribió.

"Tengo mucha experiencia en estos entornos y entiendo los riesgos que conlleva este tipo de competición. La situación en Bathurst fue grave y, por esa razón, me gustaría tener una reunión y una discusión abierta con dirección de carrera para compartir mi experiencia y perspectiva. Esto no se trata de señalar culpables. Se trata de entender qué ocurrió y asegurarnos de que podamos prevenir situaciones como esta en el futuro, para que competir en este hermoso circuito sea lo más seguro posible para todos", agregó.