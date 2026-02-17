El mendocino Agustín Loser enciende alarmas en la Selección Argentina de vóley tras su lesión

El mendocino Agustín Loser sufrió una lesión y preocupa al vóley de la Selección Argentina: el mendocino inició su recuperación y esperan su regreso.

El deporte mendocino sigue de cerca la evolución de Agustín Loser, uno de los referentes de la Selección Argentina de vóley, tras la lesión que lo obligó a frenar su actividad competitiva. El central, nacido en General Alvear, atraviesa un momento delicado que genera preocupación tanto en el ámbito internacional como en su provincia natal.

Procupación por Loser en la selección argentina de voley Loser sintió una molestia física que derivó en estudios médicos y la confirmación de una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por un período de recuperación aún en evaluación. El cuerpo técnico prioriza una rehabilitación completa para evitar recaídas y garantizar su regreso en óptimas condiciones.

agustin loser Agustín Loser, capitán y figura de la Selección argentina de Vóley. Prensa FeVA La baja del alvearense impacta en el armado del seleccionado argentino, donde el mendocino se consolidó como pieza clave por su presencia en bloqueo, liderazgo y experiencia en el máximo nivel internacional. Su ausencia obliga a replantear variantes en la estructura del equipo en plena competencia y planificación del calendario.

Desde Mendoza, clubes, entrenadores y deportistas siguen de cerca su evolución. La carrera de Loser, forjada desde sus inicios en el sur provincial hasta convertirse en figura de la elite mundial, lo transformó en un referente para las nuevas generaciones del deporte local.