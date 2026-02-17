Liga Argentina de vóley en Mendoza: comienza el sueño del ascenso en Pacífico
La Liga Argentina de vóley en Mendoza reúne a equipos de todo el país en Pacífico, con clubes locales en busca del ascenso.
El certamen —organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA)— se desarrolla entre el 17 y el 28 de febrero en el histórico Estadio Pacífico y cuenta con la participación de 16 equipos de todo el país que buscan el ascenso a la Liga Argentina Femenina, la máxima categoría del vóley nacional.
Tres equipos mendocinos en acción
Mendoza está bien representada con tres clubes:
Club General San Martín Pacífico (anfitrión y campeón de la Liga Federal Femenina 2025)
Club Mendoza de Regatas (subcampeón de la Liga Federal)
Municipalidad de San Martín
Los equipos locales comenzaron su participación frente a rivales de otras provincias, con partidos programados durante toda la semana en las instalaciones de Pacífico.
Acto inaugural y expectativas del Voley Mendocino
La inauguración oficial contó con la presencia de autoridades deportivas nacionales y locales, dirigentes institucionales y referentes del vóley mendocino. El torneo promete 80 partidos en más de diez días, generando un importante movimiento deportivo y de público en la provincia.
Qué está en juego en Pacifico
Además de la competencia deportiva, la Liga Nacional Femenina ofrece dos plazas de ascenso para la Liga Argentina, lo que intensifica la emoción y la competitividad entre los equipos participantes.
Durante febrero, Mendoza será el foco del vóley femenino en Argentina, con acción intensa, reclamo de ascensos y la posibilidad de ver en acción a clubes de alto nivel que incluyen jugadoras de distintas regiones del país.