Liga Argentina de vóley en Mendoza: comienza el sueño del ascenso en Pacífico

El certamen —organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) — se desarrolla entre el 17 y el 28 de febrero en el histórico Estadio Pacífico y cuenta con la participación de 16 equipos de todo el país que buscan el ascenso a la Liga Argentina Femenina , la máxima categoría del vóley nacional.

Los equipos locales comenzaron su participación frente a rivales de otras provincias, con partidos programados durante toda la semana en las instalaciones de Pacífico.

La inauguración oficial contó con la presencia de autoridades deportivas nacionales y locales, dirigentes institucionales y referentes del vóley mendocino. El torneo promete 80 partidos en más de diez días , generando un importante movimiento deportivo y de público en la provincia.

Qué está en juego en Pacifico

Además de la competencia deportiva, la Liga Nacional Femenina ofrece dos plazas de ascenso para la Liga Argentina, lo que intensifica la emoción y la competitividad entre los equipos participantes.

Durante febrero, Mendoza será el foco del vóley femenino en Argentina, con acción intensa, reclamo de ascensos y la posibilidad de ver en acción a clubes de alto nivel que incluyen jugadoras de distintas regiones del país.