SR Vóley cayó en la final pero logró el ascenso

SR Vóley no pudo en la final de la Liga Federal disputada en San Juan y cayó 3 a 0 ante Once Unidos de Mar del Plata, con parciales de 25-20, 25-15 y 25-19.

De todas maneras, el equipo sureño cerró un torneo histórico, ya que aseguró el ascenso a la Liga Nacional 2017, la segunda categoría del vóley argentino. El objetivo se concretó tras vencer en semifinales a Pescadores de Entre Ríos.

Más allá del resultado en la final, SR Vóley coronó una gran campaña y dio un paso clave en su crecimiento deportivo.

El vóley mendocino será protagonista de un destacado torneo nacional durante febrero. Del 17 al 28, el Club General San Martín Pacífico será sede de la Liga Nacional femenina, con la participación de los equipos locales Regatas y la Municipalidad de San Martín.

Las escuadras ultiman detalles de su preparación este fin de semana y desde el martes iniciarán su camino en el prestigioso certamen, que reunirá a clubes de distintos puntos del país.