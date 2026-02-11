Voley: San Rafael ilusiona, COP y Maipú lucharon hasta el final en la Liga Federal

COP Vóley cayó en femenino, Maipú quedó eliminado y Municipalidad de San Rafael sigue en carrera en la Liga Federal.

Los equipos mendocinos tuvieron una jornada con una de cal y otra de arena en los playoffs de la Liga Federal de voleibol que se disputan en San Juan: mientras San Rafael aseguró su pase a las semifinales en la rama masculina, el conjunto femenino de Círculo Policial no logró avanzar y quedó eliminado.

En el certamen nacional organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), los representantes del sur provincial mostraron potencial y ganas de competir entre los mejores del país. En el caso de los varones, el equipo de Municipalidad de San Rafael ratificó su buen momento tras vencer con claridad 3-0 a Social Monteros en una de las llaves de cuartos de final.

Buena performance mendocino en el Voley nacional La victoria les permite seguir en carrera y enfrentar en semifinales a Defensores de Moreno, manteniendo intacta la ilusión de pelear por el título.

Por el lado femenino, Círculo Policial (COP) no consiguió el resultado necesario para avanzar y fue superado 3-0 por Citta Deportes. Las parciales contundentes reflejaron el nivel de las rivales, que impidieron que el equipo del Parque General San Martín prolongue su estancia en el torneo.

Además, otro elenco provincial como Municipalidad de Maipú también quedó fuera tras caer en el cuadro masculino contra Deportivo Juventud en la lucha por clasificaciones del 9º al 16º puesto. En la jornada de hoy perdió 3 a 1 ante Banco Hispano.