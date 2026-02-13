El inicio de la Liga Mendocina de Fútbol, en vilo tras un nuevo allanamiento

El inicio de la Liga Mendocina está en duda tras un nuevo allanamiento en su sede central en medio de la investigación judicial en curso.

El comienzo de la temporada de la Liga Mendocina de Fútbol quedó envuelto en incertidumbre luego de un nuevo allanamiento realizado este viernes en su sede central de calle Garibaldi, en Ciudad. La medida judicial, encabezada por la fiscal Susana Muscianisi, obligó al cierre de las oficinas y profundizó el clima de preocupación institucional a días del arranque del campeonato.

El procedimiento se enmarca en la investigación por transferencias por alrededor de 130 millones de pesos desde cuentas de la entidad, que preside Omar Sperdutti, hacia empresas vinculadas a familiares directos.

Liga mendocina de Futbol y un nuevo allanamiento Según la documentación incorporada a la causa, la firma DHP60 SAS —cuyo cargo de gerente titular corresponde a Sonia Elisabeth González— habría recibido 21 millones de pesos en octubre de 2025 mediante tres transferencias. A su vez, la empresa TRANSOSGUI SA, vinculada a hijos del titular de la Liga, registraría transferencias por 108,3 millones de pesos en distintas operaciones realizadas desde febrero del mismo año.

En paralelo, la institución también aparece mencionada en otra investigación judicial por la presunta emisión de certificados médicos con firmas falsificadas para aptos físicos de deportistas de clubes afiliados.

Mientras avanzan las causas, el panorama dirigencial y organizativo genera incertidumbre sobre el normal inicio de la competencia local, que por estas horas permanece en duda.



