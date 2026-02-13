Godoy Cruz lanzó un emotivo video antes de abrir el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz difundió un emotivo video de “Creer para volver” antes de abrir el Gambarte, marcando un nuevo inicio junto a sus hinchas.

En la previa de la apertura de puertas del Estadio Feliciano Gambarte, prevista para las 20, el Club Godoy Cruz Antonio Tomba compartió en sus redes sociales un video cargado de emoción que invita a vivir un “nuevo inicio”.

Godoy Cruz regresa al Feliciano Gambarte La pieza audiovisual forma parte de la campaña “Creer para volver”, un mensaje que apunta a reforzar el sentido de pertenencia y la unión entre el equipo y su gente en este momento especial para la institución.

Con imágenes simbólicas y un tono esperanzador, el club puso en clima a los hinchas en la antesala de una noche que promete ser inolvidable en el Gambarte.



