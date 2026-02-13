Fin de semana largo: estos serán los cortes de calles en Godoy Cruz por la Fiesta de la Vendimia

Este fin de semana largo habrá cortes totales en la zona del parque San Vicente por la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz y el Festival a Morfar.

El sábado 14 de febrero es la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz.

El fin de semana largo habrá corte de calles en Godoy Cruz por la Fiesta de la Vendimia y el Festival a Morfar. La zona afectada es la que rodea el parque San Vicente. Cómo funcionarán el resto de los servicios del municipio.

Este sábado en el Parque San Vicente se realizó "Soñé y Vino", el espectáculo de la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz. Foto: Maru Mena / MDZ El fin de semana largo Godoy Cruz celebra la Fiesta de la Vendimia y el Festival A Morfar. Foto: Maru Mena / MDZ Corte de calles por la Fiesta de la Vendimia Según informaron desde la Municipalidad de Godoy Cruz, en el parque San Vicente, los días 14, 15 y 16 habrá corte total de tránsito en las calles Mosconi y El Nihuil. Esta interrupción se producirá entre las 18 y las 00, retomando luego la circulación normal.

En cuanto al estacionamiento medido, el servicio sólo funcionará en las inmediaciones del Parque San Vicente. Por la Vendimia departamental y el Festival A Morfar, habrá una tarifa fija de $3.000. Será los días sábado, domingo y lunes, desde las 17 hasta las 2.

godoy cruz cortes de calles Municipalidad de Godoy Cruz godoy cruz cortes de calles Municipalidad de Godoy Cruz Recolección de residuos y otros servicios en Godoy Cruz Tal como sucede en la mayoría de los feriados, la recolección de residuos será normal. Mientras que los servicios esenciales continuarán funcionando con guardias activas para cubrir situaciones de emergencia. Es que el objetivo es garantizar la limpieza, el orden y la atención de emergencias en el departamento.

Como es habitual, el sábado 14 y el martes 17 no habrá recolección domiciliaria. En tanto los días domingo y lunes funcionará según su esquema normal.