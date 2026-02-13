Carnaval récord en Buenos Aires: la mejor ocupación hotelera los últimos cinco años

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, que será el primero del año, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires anunció que llegarán más de 119 visitantes nacionales e internacionales, consolidando el protagonismo del destino en una de las fechas más importantes para la actividad turística.

Con una amplia variedad de propuestas, la Ciudad contará durante los cuatro días con grandes eventos masivos, entre los que se destacan shows musicales, competencias deportivas y actividades culturales,que posicionan a Buenos Aires como una referencia en Latinoamérica en la organización de este tipo de encuentros.

“Este fin de semana largo representará un comienzo más que alentador para el movimiento turístico de nuestra Ciudad. El Carnaval es un acontecimiento de suma relevancia para nuestra actividad y es por eso que nos comprometimos, junto al sector privado, para generar una oferta variada y una infraestructura turística de calidad internacional”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Acerca de sus expectativas para este 2026, el funcionario añadió: “Estamos viviendo un comienzo de año que confirma que la Ciudad es un destino protagonista en estas fechas. Tenemos por delante un largo camino con un calendario robusto, con muchas oportunidades para que quienes nos visitan puedan seguir descubriendo a la ciudad más linda del mundo”.

Desde el Observatorio Turístico de la Ciudad adelantaron que la ocupación hotelera promedio rondará el 83%, convirtiéndose en el mejor registro de los fines de semana largos de Carnaval de los últimos cinco años.

Además, aseguraron que la actividad dejará un impacto económico estimado de más de 40 mil millones de pesos. Estos números son el resultado de la oferta turística que la Ciudad pondrá a disposición para los visitantes que llegarán durante el fin de semana largo.

Buenos Aires vibra este Carnaval

En la grilla de eventos previstos en este fin de semana de Carnaval en la ciudad de Buenos Aires se destacan los shows musicales. Del 13 al 15, el cantante puertorriqueño Bad Bunny brindará tres shows en el estadio Más Monumental como parte de su Debí tirar más fotos World Tour (DtMF), que incluye diferentes puntos de Europa y Latinoamérica.

Bad Bunny (1) Bad Bunny en el Super Bowl. Fotos: captura de video YouTube / NFL.

El viernes 14 y sábado 15, se llevará adelante en el Parque de la Ciudad la sexta edición de Ultra Buenos Aires, un evento que representa una experiencia con fuerte presencia argentina y sets en vivo.

Además, Sin Bandera celebra sus 25 años de trayectoria con dos fechas, el 13 y 14 de febrero en el Movistar Arena. El dúo, integrado por Leonel García y Noel Schajris, promete un concierto inolvidable.

Además, la Ciudad es escenario del Argentina Open en el Lawn Tennis Club con algunas de las figuras internacionales como Lorenzo Musett, Joao Fonseca y Daniel Altmaier. Además, forman parte de la competencia los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

En tanto, en el marco del programa Buenos Aires Extremo, en el Parque Deportivo Costanera Norte se desarrollará Summer Jam, un evento que combina cultura urbana, deporte y música en una edición nocturna y gratuita. El encuentro será el lunes 16 desde las 18 horas y contará con demostraciones de Skate, BMX y Basket 3x3; además de la presencia de diferentes DJs, dando forma a un festival único en la Ciudad.

Carnaval y Año nuevo chino

También se desarrollará el Carnaval porteño, que tendrá un despliegue especial los cuatro días del fin de semana largo. La propuesta se extiende desde el sábado 14 al martes 17 con corsos programados en diferentes barrios, como Boedo, Pompeya, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza; aunque el desfile central será el domingo 15 y lunes 16 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

año nuevo chino Archivo

Asimismo, el fin de semana largo coincide con uno de los eventos más importantes del año: el Año Nuevo Chino. Esta propuesta cultural se celebrará del 14 al 17 en varios puntos de la Ciudad, pero con epicentro en el Barrio Chino. El momento central se vivirá el lunes 16, cuando se despida al Año de la Serpiente y se dé la bienvenida oficial al Año del Caballo, que comenzará a la medianoche del martes 17.

En el marco del programa Corrientes no descansa, el sábado, de 21 a 3 de la madrugada, en la Avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, habrá atracciones para todos los gustos: un show de tango, música electrónica, proyecciones de cine al aire libre y comercios de todo tipo que extenderán sus horarios y ofrecerán descuentos exclusivos.

Además, para celebrar el Día de los Enamorados, sobre Corrientes habrá diferentes activaciones románticas pensadas para el encuentro y el disfrute en el espacio público. Desde las 22:30 hs, habrá espacios para tomarse fotos, música en vivo y una pista de baile.