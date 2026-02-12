Cuando arranca el Año Nuevo Chino y qué actividades habrá en Buenos Aires

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará oficialmente el martes 17 de febrero y dará inicio al ciclo del Caballo de Fuego , un signo asociado al movimiento, la libertad y la acción dentro del horóscopo oriental. A diferencia del zodíaco occidental, este sistema se rige por el año de nacimiento y se repite cada doce años, marcando energías colectivas que, según la tradición , influyen en el clima social y personal.

De acuerdo con la astróloga Susy Forte, el Caballo simboliza renovación de ideas, impulso y avance hacia metas ambiciosas. El elemento Fuego potencia esas cualidades con pasión, coraje y dinamismo, lo que convierte a este período en un momento propicio para iniciar proyectos, viajar y tomar decisiones audaces. Sin embargo, también se advierte que el exceso de energía puede derivar en impulsividad o conflictos si no se canaliza con equilibrio.

El Año Nuevo chino comienza este 17 de febrero y el Barrio Chino será el epicentro de la celebración.

En la Ciudad de Buenos Aires, los festejos centrales se desarrollarán del sábado 14 al martes 17 de febrero, coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval. El epicentro será el tradicional Barrio Chino, en la zona delimitada por las intersecciones de Avenida Juramento con Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe.

Aunque la fecha oficial es el 17, las actividades comenzarán antes: el cronograma cultural se pondrá en marcha el domingo 8 de febrero, con propuestas abiertas y gratuitas para toda la familia.

La programación incluye una agenda artística y cultural de gran escala organizada por la Asociación del Barrio Chino y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, con apoyo de la Embajada china y del Gobierno porteño. Se espera la participación de 288 comercios, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Entre los principales atractivos se destacan:

Show central de dragones y leones en postes en altura

Exhibiciones de artes marciales

Música tradicional y moderna, DJs y espectáculos en vivo

Desfiles de moda oriental

Intervenciones artísticas y murales

Robots y perros robóticos interactivos

Propuestas gastronómicas y sorteos

Además, el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo.

Eventos especiales y monumentos iluminados

El calendario también incluye actividades destacadas fuera del Barrio Chino. El domingo 15 de febrero se realizará la tradicional carrera de Botes Dragón en Puerto Madero, un espectáculo que combina deporte, tradición y trabajo en equipo.

El lunes 16 desde las 20, varios íconos porteños se iluminarán de rojo para sumarse a la celebración: el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario, la Floralis Genérica, el Congreso, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino.

A su vez, el Bus Turístico circulará con unidades ploteadas con la imagen del Año del Caballo, integrando la festividad a los principales circuitos de la Ciudad.