La inflación en la Ciudad de Buenos Aires aceleró y llegó al 3,1%
La inflación de CABA cruzó el umbral del 3% y mostró una nueva aceleración con los bienes estacionales liderando la suba.
Durante el mes de enero, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró una aceleración y marca un datos relevante de cara a el dato del IPC (índice de precios al consumidor) nacional.
El IPCBA registró un incremento de 3,1%, atravesando el umbral del 3%, un número que no se registraba desde febrero de 2025 y marca la quinta suba consecutiva, tras el 1,6% de agosto, el 2,2% de septiembre, 2,2% de octubre, 2,4% de noviembre y 2,7% de diciembre. El dato interanual marcó un 31,7%.
Te Podría Interesar
Entre los principales rubros destacaron las subas de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4%), Restaurantes y hoteles (5,3%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%), Transporte (3,7%) y Recreación y cultura (7,4%).
En cuanto a los prendas de vestir y calzado registraron una baja del 1%.
El rubro Bienes registró un alza de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En tanto, los bienes estacionales se dispararon un 5,8% y los regulados subieron un 1,7%.