La inflación en la Ciudad de Buenos Aires aceleró y llegó al 3,1%

La inflación de CABA cruzó el umbral del 3% y mostró una nueva aceleración con los bienes estacionales liderando la suba.

La inflación de 2025 fue la más baja de 2017

Durante el mes de enero, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró una aceleración y marca un datos relevante de cara a el dato del IPC (índice de precios al consumidor) nacional.

El IPCBA registró un incremento de 3,1%, atravesando el umbral del 3%, un número que no se registraba desde febrero de 2025 y marca la quinta suba consecutiva, tras el 1,6% de agosto, el 2,2% de septiembre, 2,2% de octubre, 2,4% de noviembre y 2,7% de diciembre. El dato interanual marcó un 31,7%.

Entre los principales rubros destacaron las subas de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4%), Restaurantes y hoteles (5,3%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%), Transporte (3,7%) y Recreación y cultura (7,4%).

En cuanto a los prendas de vestir y calzado registraron una baja del 1%.