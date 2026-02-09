Inflación, licitación del Tesoro y reforma laboral: las claves que seguirá de cerca el mercado esta semana

Esta semana está atravesada por varios frentes donde el mercado pondrá la lupa. En primer lugar, el martes se conocerá el dato de inflación de enero, tras las polémicas alrededor de la salida de Marco Lavagna del Indec y de la marcha atrás del Gobierno con la implementación del nuevo IPC.

Los otros focos de atención estarán en la licitación del Tesoro del miércoles, en un escenario de vencimientos abultados en febrero y un contexto internacional que volvió a mostrar volatilidad, lo que lleva a recalibrar expectativas.

A su vez, el debate por la reforma laboral es otro de los ejes que seguirá de cerca el mercado . El miércoles el Senado tratará el proyecto y el oficialismo confía en que conseguirá darle media sanción.

Tras las polémicas de los últimos días alrededor de la salida de Marco Lavagna del Indec y la reversión por parte del Gobierno de aplicar el nuevo IPC , el martes la entidad estadística dará a conocer el dato oficial de la inflación de enero.

Aunque se espera un IPC más moderado y que el porceso de desinflación continúe, el mercado considera que será a un ritmo más lento de lo esperado.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, los participantes anticipan que la inflación de febrero se ubicará en el 2,1%. El ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó que rondaría el 2,5%.

Licitación del Tesoro

Este lunes el equipo ecómico deberá hacer el llamado a la licitación que se llevará a cabo el miércoles. En total, el Tesoro enfrenta durante febrero vencimientos por $9,6 billones.

De acuerdo a estimaciones del Adcap Grupo Financiero, el Tesoro cuenta con $4,3 billones en depósitos en el Banco Central para enfrentar esos compromisos. "Si bien la liquidez del sistema no ha mostrado señales claras de estrés en las últimas semanas, la última licitación sorprendió levemente al alza en términos de rollover, lo que a su vez llevó a una suba en las tasas de caución y de repo hacia el cierre", señaló la sociedad de bolsa.

Reforma laboral

Por otra parte, este miércoles el Senado dará tratamiento del proyecto de la reforma laboral. El oficialismo se muestra optimista y sostiene que cuenta con los votos para darle media sanción en la Cámara alta.

El mercado se mantiene expectantes acerca de las reformas estructurales que pueda aprobar el Gobierno.