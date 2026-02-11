Buenos Aires se llena de propuestas para vivir a pleno el primer fin de semana largo del año

La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir el fin de semana largo de Carnaval , el primero del año, con una agenda cargada de actividades musicales, deportivas y culturales pensadas tanto para vecinos como para visitantes del país y del exterior.

El Carnaval en Buenos Aires se vive con grandes propuestas, como los shows de Bad Bunny, el Argentina Open, el Año Nuevo Chino y los infaltables festejos en diferentes barrios de la Ciudad.

“Recibimos este primer fin de semana largo con mucha expectativa. El Carnaval es una fecha especial para el turismo y una oportunidad para demostrar el resultado de nuestro compromiso junto al sector privado para trabajar en una agenda de eventos variada y una infraestructura turística de calidad que nos permitan seguir posicionándonos como una gran sede de shows musicales y encuentros deportivos”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Del 13 al 15, el cantante puertorriqueño Bad Bunny brindará tres shows en el estadio Más Monumental como parte de su "Debí tirar más fotos World Tour" (DtMF), que incluye diferentes puntos de Europa y Latinoamérica. El músico llegará al país para presentar el álbum que da nombre a la gira, luego de cantar en el entretiempo del SuperBowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El viernes 14 y sábado 15, se llevará adelante en el Parque de la Ciudad la sexta edición de Ultra Buenos Aires, un evento que representa una experiencia con fuerte presencia argentina y sets en vivo. El encuentro contará con cuatro escenarios por los que pasarán reconocidos artistas de música electrónica nacional e internacional como Above & Beyond, Charlotte de Witte y Steve Angello, entre muchos otros.

Sin Bandera celebra sus 25 años de trayectoria con dos fechas, el 13 y 14 de febrero en el Movistar Arena. El dúo, integrado por Leonel García y Noel Schajris, promete un concierto inolvidable, recorriendo clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, junto con nuevas canciones de su próximo álbum.

Tenis y deportes extremos en la Ciudad

Entre el 7 y el 15 de febrero, la Ciudad será escenario del primer gran evento deportivo del año. El Argentina Open traerá al Lawn Tennis Club a algunas de las figuras internacionales más importantes del deporte, como Lorenzo Musett, Joao Fonseca y Daniel Altmaier. Además, formarán parte de la competencia los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, entre otros, que jugarán en condición de local y contarán con el empuje de su gente.

Puente de la mujer - 24.jpg

En el marco del programa Buenos Aires Extremo, en el Parque Deportivo Costanera Norte se desarrollará Summer Jam, un evento que combina cultura urbana, deporte y música en una edición nocturna y gratuita. El encuentro será el lunes 16 desde las 18 hs y contará con demostraciones de Skate, BMX y Basket 3x3; además de la presencia de diferentes DJs, dando forma a un festival único en la Ciudad.

La oferta cultural, siempre presente en Buenos Aires

Durante todo febrero, se desarrollará el programa Carnaval porteño, que tendrá un despliegue especial los cuatro días del fin de semana largo. La propuesta se extiende desde el sábado 14 al martes 17 con corsos programados en diferentes barrios, como Boedo, Pompeya, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza; aunque el desfile central será el domingo 15 y lunes 16 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El fin de semana largo coincide con uno de los eventos más importantes del año: el Año Nuevo Chino. Esta propuesta cultural se celebrará del 14 al 17 en varios puntos de la Ciudad, pero con epicentro en el Barrio Chino, que se transformará en un gran escenario a cielo abierto. El momento central se vivirá el lunes 16, cuando se despida al Año de la Serpiente y se le dará la bienvenida oficial al Año del Caballo, que comenzará a la medianoche del martes 17.

año nuevo chino

En el marco del programa Corrientes no descansa, el sábado, de 21 a 3 de la madrugada, en la Avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, habrá atracciones para todos los gustos: un show de tango, música electrónica, proyecciones de cine al aire libre y comercios de todo tipo que extenderán sus horarios y ofrecerán descuentos exclusivos.

Además, para celebrar el Día de los Enamorados, sobre Corrientes habrá diferentes activaciones románticas pensadas para el encuentro y el disfrute en el espacio público. Desde las 22:30 hs, habrá espacios para tomarse fotos, música en vivo y una pista de baile.

Los imperdibles de la Ciudad

Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca. Es un recorrido durante el cual los viajeros no sólo reciben información acerca de la naturaleza y la historia de la Ciudad, sino que también obtienen vistas imperdibles desde el río.

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

Caminito

Además, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable. La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.