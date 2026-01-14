Turismo en Provincia de Buenos Aires: temporada de escapadas cortas y consumo moderado

La temporada de verano 2026 en la provincia de Buenos Aires comenzó con un desempeño dispar en los principales destinos turísticos, marcado por un patrón que se repite tanto en la costa como en el interior: escapadas cortas, fuerte concentración de visitantes los fines de semana y un consumo más medido. Así lo señala un informe elaborado por el Área Turismo de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires ( FEBA ), que analiza el comportamiento del turismo tras las fiestas de Navidad, Año Nuevo y el cierre de la primera quincena de enero.

Según el relevamiento, los niveles de ocupación resultan aceptables en términos generales, de entre el 50% y el 80% en las primera quincena de enero, pero lejos de una temporada de estadías prolongadas. “La foto que vemos es bastante clara: no estamos ante una temporada de permanencias largas, sino de escapadas, con mucha decisión de último momento y una fuerte concentración de turistas entre viernes y domingo”, explicó Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA .

En el interior bonaerense, Tandil mostró un comportamiento diferenciado según el tipo de alojamiento. Durante la primera quincena de enero, las cabañas alcanzaron una ocupación promedio del 80%, impulsadas por grupos familiares y el turismo de naturaleza, mientras que los hoteles se ubicaron en torno al 50%, con mayor rotación y estadías breves. El primer fin de semana del mes tuvo un repunte puntual por la realización del Cruce Tandilia, evento que generó un movimiento adicional de visitantes.

Desde FEBA advierten que, aun con buenos niveles de ocupación en algunos segmentos, la rentabilidad es acotada. “El turista prioriza experiencias concretas, viene menos días y cuida mucho el gasto”, señaló Genaro García, presidente del Sector Turismo de la entidad. En materia de precios, los establecimientos trabajan con tarifas similares a las de la temporada pasada, absorbiendo aumentos de costos para sostener la demanda, en un contexto donde también crece la competencia de alojamientos informales.

En la costa atlántica, Monte Hermoso refleja con claridad la dinámica de la temporada. Los fines de semana registran ocupación plena, mientras que de lunes a jueves los niveles bajan al rango del 60% al 70%. El consumo general se mantiene bajo, con la gastronomía como excepción, ya que el rubro sostiene altos niveles de demanda incluso con limitaciones de oferta y capacidad instalada.

En el corredor geselino, el cierre de 2025 dejó mejores resultados que el inicio de la temporada. Mar de las Pampas alcanza niveles de ocupación del 70% al 80%, mientras que Villa Gesell se ubica entre el 60% y el 70%. Uno de los factores que explica este desempeño es la política tarifaria, ya que gran parte de los prestadores mantuvo precios similares a los del año anterior, con ajustes acotados de entre 15% y 20%.

Verano 2026 en Monte Hermoso

Mar del Plata al 65%

Mar del Plata, por su parte, registra una ocupación cercana al 65% durante enero, consolidándose como uno de los destinos con mayor volumen de visitantes. Sin embargo, también aparece atravesada por la misma tendencia de estadías cortas y cautela en el gasto. La ciudad continúa traccionando por cercanía, conectividad y diversidad de oferta, aunque el visitante muestra un mayor control del presupuesto.

El balance general de las fiestas y la primera quincena de enero confirma una temporada con expectativas moderadas, condicionada por el contexto económico, pero impulsada por el turismo de cercanía y las decisiones planificadas a corto plazo. “No es una mala temporada, pero es una temporada distinta. Más austera, más planificada y con mucho peso los fines de semana. El desafío del sector es sostener la actividad y el empleo en un escenario donde el turista elige, compara y ajusta cada decisión”, concluyó Kahale.