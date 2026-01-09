Chile ajusta precios en las rutas y habrá un peaje que costará más de $13.000

Una nueva actualización tarifaria en Chile impactará de lleno en el bolsillo de los mendocinos que viajen al país vecino. La concesionaria Autopista de Los Andes S.A. confirmó un aumento en las tarifas del peaje sobre la Ruta 60-CH, considerada la vía más directa para unir Mendoza con la Región de Valparaíso, ya que forma parte del corredor internacional que conecta con Viña del Mar y otras ciudades costeras.

Según informó la empresa, desde este sábado 10 de enero de 2026 comenzará a regir un incremento en las tarifas para autos y todo tipo de vehículos. El aumento es importante y también genera molestia entre los usuarios chilenos.

El ejemplo que se usa para graficar este aumento, es el del horario punta que se aplicará en la Plaza de Peaje Troncal Quillota, una de las estaciones que deberán atravesar los vehículos argentinos una vez cruzada la cordillera.

Para los autos particulares, camionetas y station wagons, el valor del peaje en horario punta pasará a ser de $8.050 pesos chilenos, lo que equivale a unos $13.360 pesos argentinos.

Antes de la aplicación del esquema de horario punta, el mismo peaje para autos tiene un valor de $5.350 pesos chilenos en horario normal, equivalente a unos $8.880 pesos argentinos.

Con la nueva tarifa, el salto entre ambos valores implicará un aumento del 50,5% para los autos, calculado únicamente sobre el peaje:

Horario normal (autos): $5.350 CLP (≈ $8.880 ARS)

Horario punta (autos): $8.050 CLP (≈ $13.360 ARS)

Diferencia: $2.700 CLP (≈ $4.480 ARS)

Incremento porcentual: +50,5%

Cuándo aplicará el horario punta en la Ruta 60-CH

De acuerdo con la información oficial de la concesionaria, el horario punta variará según el sentido de circulación y la época del año. En términos generales:

Sentido hacia la costa (poniente): En temporada alta, regirá los viernes entre las 18 y las 22 y los sábados entre las 11 y las 14. En fines de semana largos, se aplicará también los lunes de retorno, en franjas similares.

Sentido hacia Argentina (oriente): El horario punta se concentrará principalmente en los domingos y días de retorno, especialmente entre las 17 y las 21, dependiendo del período del año.



Estas franjas coincidirán con los momentos de mayor circulación turística, especialmente utilizados por mendocinos que viajan a la costa chilena.

Un costo más para cruzar a Chile desde Mendoza

El aumento del peaje para autos volverá a poner en foco el costo real de viajar desde Mendoza hacia Chile, en particular por la Ruta 60-CH, el principal corredor internacional hacia Viña del Mar y la Región de Valparaíso. En temporada alta, el nuevo esquema tarifario se sumará a otros gastos como combustible, seguros y variaciones del tipo de cambio.

Desde la concesionaria señalaron que este cuadro tarifario se mantendrá vigente hasta el 9 de enero de 2027, consolidando un mayor costo para quienes crucen la cordillera en días y horarios de alta demanda.