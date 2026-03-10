El rincón de Chile con las playas más cálidas y un paisaje fuera de lo común

Las playas de Chile suelen caracterizarse por aguas frías debido a la influencia de la corriente de Humboldt. Sin embargo, existe un lugar donde el océano rompe con esa regla. En una isla ubicada en pleno Pacífico, las playas mantienen temperaturas notablemente más cálidas que en el resto del país.

Se trata de Hanga Roa, la única ciudad de la Isla de Pascua , un territorio chileno ubicado a más de 3.500 kilómetros del continente. Según datos difundidos por organismos turísticos y estudios oceanográficos, el mar que rodea esta isla alcanza temperaturas cercanas a los 26 °C, convirtiendo a sus playas en las más cálidas de Chile.

La Isla de Pascua —o Rapa Nui— forma parte de la Región de Valparaíso y es reconocida por su patrimonio cultural y natural. El Parque Nacional Rapa Nui, administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), protege gran parte del territorio y alberga sitios arqueológicos únicos vinculados a la cultura rapanui.

La isla tiene un clima subtropical, con temperaturas agradables durante todo el año. Entre enero y marzo se caracteriza por su temporada más seca y por la celebración de la Tapati, su festival cultural más importante. Entre las playas más conocidas del lugar aparece Anakena, una bahía de arena clara rodeada de palmeras y aguas tranquilas. Este sector es considerado uno de los mejores puntos de la isla para nadar, gracias a su protección natural frente al oleaje del Pacífico .

Otra zona destacada es Ovahe, una playa más pequeña rodeada de acantilados volcánicos que contrastan con el color del agua. Aunque su acceso es más limitado, el paisaje convierte a estas playas en uno de los escenarios naturales más fotografiados de la isla.

La playa Anakena es una de las playas más conocidas de la isla y uno de los mejores lugares para nadar en todo Chile.

Además de disfrutar del mar, la ciudad permite recorrer sitios arqueológicos donde se encuentran los famosos moáis, enormes estatuas de piedra que forman parte del legado de la cultura rapanui. Muchos de estos monumentos se encuentran cerca de la costa, integrando el patrimonio cultural con el paisaje oceánico.

Las playas más cálidas de Chile están en al Isla de Pascua En este místico lugar se encuentran los Moai, gigantescas estatuas de piedra cuya construcción es un misterio que perdura hasta hoy.

A pesar de su atractivo, pocos argentinos llegan hasta estas playas. La razón principal es la distancia: para llegar a la isla es necesario tomar un vuelo desde Santiago de Chile que recorre cerca de cinco horas sobre el océano Pacífico, lo que convierte el viaje en una experiencia más extensa que otras escapadas dentro de Sudamérica. La duración del trayecto es de 5 horas 30 minutos. Dada la lejanía (3.700 km), planifica tu viaje con antelación, reservando el vuelo y el alojamiento, y revisando con atención los requisitos para viajar a la isla.

Hanga Roa se consolida así como el territorio de Chile con las playas más cálidas del país, un destino donde el mar templado, la cultura ancestral y el aislamiento geográfico crean una experiencia única dentro del territorio chileno.