Lula da Silva recula: no irá a Chile a la asunción del derechista José Antonio Kast

Lula da Silva, presidente de Chile, cambia de opinión e informa que no asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

Lula da Silva decidió a último momento no ir a la asunción de Kast en Chile. Foto Efe

Lula, que ya había confirmado su comparecencia y tenía ya en Chile a varios miembros del equipo de la Presidencia, tomó la decisión el lunes por la noche, según han confirmado fuentes del Gobierno de Brasil al portal de noticias G1.

El acto se celebrará este miércoles en la ciudad de Valparaíso, sede del Congreso, y contará con la presencia de otros líderes de la región, entre ellos los presidente de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; así como los de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Honduras, Nasry Asfura.

Lula da Silva no va, pero otros presidentes sí Asimismo, acudirán otros representantes como los ministros de Asuntos Exteriores de El Salvador, Félix Ulloa; el de Ucrania, Andri Sibiga; o el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, entre otros.

javier milei José Antonio Kast presidente de Chile 2 Lula da Silva no va, pero Kast contará con la asistencia de Javier Milei. Foto Efe EFE Kast, en su tercer intento, llega por fin a La Moneda tras imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales chilenas de diciembre a Jeannette Jara, con el 58% de los votos y con las promesas que en su día esgrimió su referente reconocido, el dictador Augusto Pinochet: orden, mano dura y valores tradicionales.