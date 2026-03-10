Escala la guerra en Medio Oriente: Israel advierte que la ofensiva continúa y crece la presión de Estados Unidos

En el undécimo día de guerra, Netanyahu aseguró que la ofensiva contra Irán no terminó mientras crecen las víctimas y la tensión por el Estrecho de Ormuz.

El Líbano ya cuenta con casi 760 mil desplazados por la guerra en Medio Oriente.

Este martes, en lo que fueron nuevos comentarios del primer ministro de Israel, aseguró que la ofensiva militar aún no terminó y además advirtió sobre un debilitamiento del régimen iraní.

"Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", comentó Netanyahu.

Donald Trump aumentó la presión sobre Irán Estados Unidos intensificó su advertencia sobre la ofensiva contra Irán y anticipó que la jornada de hoy podría ser la más dura en términos de bombardeos. La afirmación fue realizada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Horas antes, el presidente Donald Trump había advertido que respondería con una escalada mayor si Teherán avanzaba con un cierre total del estrecho de Ormuz.

Ucrania se involucrará en la guerra El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este martes que enviará esta semana tres equipos de especialistas en defensa antiaérea a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para colaborar en la protección frente a los ataques con drones atribuidos a Irán.