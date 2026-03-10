Escala la guerra en Medio Oriente: Israel advierte que la ofensiva continúa y crece la presión de Estados Unidos
En el undécimo día de guerra, Netanyahu aseguró que la ofensiva contra Irán no terminó mientras crecen las víctimas y la tensión por el Estrecho de Ormuz.
Mientras continúan los enfrentamientos en Medio Oriente, en lo que ya es el undécimo día de ataques cruzados entre Irán e Israel principalmente, nuevas acusaciones surgieron desde Estados Unidos en relación al Estrecho de Ormuz, mientras que Benjamín Netanyahu advirtió que la ofensiva militar israelí aún no terminó. En paralelo, los números de víctimas continúan en aumento.
Este martes, en lo que fueron nuevos comentarios del primer ministro de Israel, aseguró que la ofensiva militar aún no terminó y además advirtió sobre un debilitamiento del régimen iraní.
"Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", comentó Netanyahu.
Donald Trump aumentó la presión sobre Irán
Estados Unidos intensificó su advertencia sobre la ofensiva contra Irán y anticipó que la jornada de hoy podría ser la más dura en términos de bombardeos. La afirmación fue realizada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Horas antes, el presidente Donald Trump había advertido que respondería con una escalada mayor si Teherán avanzaba con un cierre total del estrecho de Ormuz.
Ucrania se involucrará en la guerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este martes que enviará esta semana tres equipos de especialistas en defensa antiaérea a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para colaborar en la protección frente a los ataques con drones atribuidos a Irán.
El asesor presidencial Dmytro Litvin precisó que el objetivo es resguardar la base que Estados Unidos mantiene allí, en un territorio considerado uno de los aliados estratégicos de Washington en Medio Oriente y potencial blanco de represalias iraníes.
Los números de la guerra en Medio Oriente
Mientras que en el Líbano los muertos rondan las 600 personas y casi 1500 heridos, también se reportaron casi 760 mil desplazados a partir de los ataques en la región. En Irán, en tanto, fallecieron casi 1300 personas.