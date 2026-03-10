Alerta por una "lluvia negra" tóxica tras los ataques contra depósitos petroleros en plena guerra en Medio Oriente

A 11 días de la guerra en Medio Oriente , organizaciones humanitarias de la ONU advirtieron sobre una “ lluvia negra ” tóxica vinculada a los ataques contra depósitos petroleros . De esta forma, afirmaron que se están trastocando vidas en toda la región y más allá, con la interrupción de las cadenas de suministro humanitario.

Así lo comunicó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU , en una conferencia de prensa en Ginebra. Shamdasani expresó su preocupación por el impacto en la salud y el medio ambiente de los ataques israelíes y estadounidenses contra depósitos petroleros en Irán , ya que los contaminantes tóxicos se propagan por el aire.

Asimismo, afirmó que estos impactos plantean “serias dudas sobre si se cumplieron las obligaciones de proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario” en los ataques y enfatizó que los sitios atacados “no parecen ser de uso exclusivamente militar”.

En esta línea, Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que la “lluvia negra” y la “lluvia ácida” que cayeron en Teherán después de los ataques son “de hecho un peligro” para los iraníes . “Estamos en contacto con los hospitales y las autoridades, y las autoridades iraníes han emitido una alerta recomendando a la población que se quede en casa, especialmente ante los ataques a los almacenes de petróleo”, declaró.

Lindmeier añadió que los ataques reportados contra infraestructuras petroleras en Baréin y Arabia Saudí también suscitan preocupación por una mayor exposición a la contaminación regional.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 6 La guerra en Oriente Medio impacta en la salud de la gente. EFE

Guerra en Medio Oriente: el número de desplazados en el Líbano llega a casi 700.000 personas

Por otro lado, Carolina Lindholm Billing, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el Líbano, afirmó que más de 100.000 personas han sido desplazadas por los ataques de Israel y las órdenes de evacuación en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de personas desarraigadas por el conflicto a casi 700.000.

“Vemos coches alineados en la calle con gente durmiendo en ellos. La mayoría huyó apresuradamente sin apenas nada. Buscan refugio en Beirut, la región del Monte Líbano, el norte del Líbano y partes de la Bekaa”.

Jean-Martin Bauer, director del Servicio de Análisis de Alimentos y Nutrición del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, advirtió sobre el impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz y en el estrecho de Bab El-Mandeb, frente a las costas del Cuerno de África. “Dos puntos clave de la cadena de suministro global se ven afectados por restricciones y riesgos, y las navieras están desviando sus servicios”, declaró Bauer, añadiendo que la necesidad de un seguro contra riesgos de guerra para los envíos supone un coste adicional de entre 2.000 y 4.000 dólares estadounidenses por cada contenedor en zonas de riesgo.