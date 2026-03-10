Donald Trump cambia la imagen del Air Force One tras 6 décadas de tradición: cómo se verá

La imagen del Air Force One , uno de los emblemas más reconocidos del poder presidencial de Estados Unidos , tendrá un giro radical. El presidente Donald Trump dispuso abandonar el tradicional esquema celeste y blanco que identificó al avión oficial durante más de sesenta años.

La nueva estética incorporará tonos dorado, rojo, azul oscuro y blanco , una combinación que responde al estilo visual que el mandatario suele utilizar en su marca personal y en su entorno político.

El rediseño no se limitará a una sola aeronave. La Fuerza Aérea estadounidense confirmó que el cambio de pintura se aplicará a toda la flota ejecutiva vinculada al presidente y al vicepresidente. La decisión incluye los dos Boeing 747-8 que serán los futuros Air Force One, los cuatro aviones C-32 utilizados por el vicepresidente y otros funcionarios, y también el Boeing 747-8 que Qatar entregó al Pentágono en 2025.

Ese avión, tasado en unos 400 millones de dólares , pertenecía a la familia real qatarí y acumulaba apenas 1.069 horas de vuelo . El Departamento de Defensa ya inició el proceso para adaptarlo como aeronave presidencial. La conversión demandará otros 400 millones de dólares y se prevé que el aparato esté operativo hacia mediados de 2026.

La idea de modificar el aspecto del avión oficial no es nueva. Trump la presentó por primera vez en 2018 , cuando propuso que el Air Force One adoptara los colores rojo, blanco y azul. Sin embargo, el proyecto quedó congelado durante la administración de Joe Biden .

En 2022, un estudio técnico había advertido que los tonos oscuros en la parte inferior del fuselaje podían elevar demasiado la temperatura de algunos componentes, superando los límites térmicos permitidos. Según la Fuerza Aérea, ese inconveniente ya fue resuelto y no implicará demoras ni costos adicionales.

De hecho, el primer C-32 con el nuevo esquema ya fue pintado y podría incorporarse al servicio oficial en los próximos meses.

El fin de un diseño histórico

El cambio rompe con una tradición que se remonta a comienzos de los años sesenta. Durante la presidencia de John F. Kennedy se adoptó el diseño celeste y blanco que desde entonces identificó al Air Force One en todo el mundo.

Ese esquema se mantuvo intacto durante once presidencias de distintos partidos y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de la aviación estadounidense.

air force one

Trump decidió romper con esa continuidad institucional y apostar por una estética más cercana a su identidad política y empresarial. Los colores elegidos aparecen también en el Boeing 757 privado que utilizó durante la campaña de 2024, conocido popularmente como “Trump Force One”.

Cambios en la imagen presidencial

La modificación del avión forma parte de una transformación más amplia en la estética del poder presidencial. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump impulsó cambios en la decoración de los salones oficiales.

Los ambientes comenzaron a incorporar objetos chapados en oro en repisas, chimeneas y luminarias, un estilo que recuerda al de su residencia de Mar-a-Lago.

El proyecto se conecta además con otras decisiones polémicas. En octubre de 2025, el mandatario ordenó demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 8.361 metros cuadrados. La obra, valuada en 400 millones de dólares, despertó críticas de organizaciones dedicadas a la preservación histórica y de legisladores demócratas.