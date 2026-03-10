Caso Jeffrey Epstein: Donald Trump involucrado en tremendos testimonios ante el FBI

Ahora, ha publicado el medio Daily Mail , se supo que una víctima reveló que Jeffrey Epstein le exigió desnudarse mientras hablaba por el altavoz de su teléfono con Donald Trump y se echaba en una camilla de masajes.

El memorándum del FBI que describe la entrevista forma parte de los 50.000 archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos hace unos días.

Esos mismos archivos recién publicados "también describen a otra mujer que afirmó que tenía entre 13 y 15 años cuando mordió el pene de Donald Trump cuando supuestamente él intentó agredirla sexualmente", revela Dayli Mail .

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , no reconoce esos testimonios y ha rechazado toda vinculación con los delitos achacados a Jeffrey Epstein y su expareja, la detenida Ghislaine Maxwell.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cqjwjw4lqjno Donald Trump ha dicho que se distanció de Jeffrey Epstein y que este buscó perjudicarlos. Archivo Mdz

Las acusaciones no prosperan

De hecho, Donald Trump ha dicho Jeffrey Epstein intentó vincularlo a denuncias para perjudicarlo.

Por su lado el FBI no ha dado pistas de que haya analizado como creíbles las denuncias contra Donald Trump.

En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asegurado que las acusaciones son falsas.